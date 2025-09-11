«Моей ошибкой было, что я доверяла подчиненным»: экс-глава ЗАГСа выслушала свой приговор

Сегодня бывшая глава Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина и двое ее бывших подчиненных – экс-главбух Ландыш Шарафутдинова и экс-заместитель Ренат Ахметзянов – выслушали свой приговор. Суд признал всех троих виновными в превышении полномочий и назначил им разные сроки наказания – какие, выяснял «Татар-информ».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я признаю вину и сожалею о том, что полностью доверилась своим подчиненным»

В Вахитовском суде Казани сегодня огласили приговор экс-начальнице Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной. Осудили сегодня и ее подчиненных: бывшего заместителя Рената Ахметзянова и экс-главбуха ЗАГСа Ландыш Шарафутдинову. Всех троих суд признал виновными в превышении должностных полномочий, Гульшат Нигматуллиной, помимо прочего, предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, она присваивала премии сотрудников ЗАГСа, а двое подчиненных ей в этом помогали.

«Уважаемый суд, сложно передать словами боль и отчаяние, которые я испытываю сейчас. Вся моя жизнь, вся моя трудовая деятельность, которую я начала в 19 лет, была направлена на служение миру. Я прошла большой трудовой путь, имею высшее профессиональное образование. Когда я пришла в Управление ЗАГСа РТ, то попала в команду профессионалов. Я им полностью доверяла – в этом моя ошибка. Были допущены ошибки, связанные с финансовыми махинациями. Я признаю, что как руководитель я в ответе за принятые решения и в ответе за подчиненных, так как они работали под моим началом. Я признаю вину полностью и очень сожалею о том, что полностью доверилась своим подчиненным», – заявила Гульшат Нигматуллина ранее, в своей речи на последнем слове.

В зале суда было тесно. В основном из-за множества журналистов. Поддержать подсудимых никто не пришел, на оглашении приговора они были в компании только своих адвокатов. Ни один из них не решился сказать что-либо СМИ ни до, ни после приговора. Хотя ранее экс-главбух ведомства Ландыш Шарафутдинова обещала пообщаться с прессой после приговора.

Все подсудимые добрались до суда сами, ни один из них не находился под стражей. Самую суровую меру пресечения из всех троих суд выбрал для Гульшат Нигматуллиной, она находилась под домашним арестом. После недолгого ожидания в зал вышел судья и огласил приговор.

«Еще не решили, будем ли обжаловать приговор»

Экс-глава ЗАГСа Татарстана Гульшат Нигматуллина получила четыре года условно. Также ей назначили штраф в полмиллиона рублей и лишили права занимать должности на государственной службе в течение двух с половиной лет. Ее бывшего заместителя Ахметзянова приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно, а главбуху Шарафутдиновой полтора года лишения свободы, также условно. Оба экс-подчиненных Нигматуллиной лишены права занимать государственные должности еще в течение двух лет.

Напомним, в прениях государственный обвинитель просил суд признать экс-подчиненных Нигматуллиной виновными и отправить обоих на два года в колонию общего режима. Для Гульшат прокурор запросил срок в шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии и штраф в полмиллиона рублей.

Сегодня на тему приговора высказался только один из адвокатов подсудимых Руслан Губаев.

«Мы примем решение, обжаловать приговор или нет, после того, как ознакомимся с приговором», – объяснил журналистам Руслан.

«Отдавали деньги под страхом увольнения»

«Татар-информ» рассказывал, что Гульшат Нигматуллину, Рената Ахметзянова и Ландыш Шарафутдинову обвинили в том, что они присваивали премии коллег. По версии следствия, в 2020 году Ахметзянов и Шарафутдинова по указанию Нигматуллиной обзванивали сотрудников районных ЗАГСов и говорили о том, что им ошибочно пришла премия, которую необходимо было снять с банковской карты и вернуть наличными. Таким образом, по версии следствия, удалось собрать 16,5 млн рублей, которые были переданы Гульшат Нигматуллиной. А она распорядилась ими по своему усмотрению.

К слову, эти премии сотрудникам были выданы за цифровизацию архивов и перевод их с латиницы на кириллицу. Целью цифровизации архивов было создание единого государственного реестра, объединяющего базы данных всех ЗАГСов страны. Как удалось выяснить следствию, многие сотрудники отдавали деньги под страхом увольнения.