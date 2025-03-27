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Происшествия 27 марта 2025 09:22

В Казани стартовал суд над экс-главой ЗАГСа по делу о превышении должностных полномочий

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В Казани стартовал суд над экс-главой ЗАГСа по делу о превышении должностных полномочий
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани стартовало дело бывшей «верхушки» Управления ЗАГС Кабмина РТ. На скамье подсудимых оказались экс-начальник Управления Гульшат Нигматуллина, бывший замглавы ЗАГСА РТ Ренат Ахметзянов и экс-главбух ведомства Ландыш Шарафутдинова.

Их обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий. По версии следствия, в 2020 году Ахметзянов и Шарафутдинова по приказу начальника Управления похитили премии сотрудников.

Премии были выданы за цифровизацию архивов, а также за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык. Следствие считает, что Нигматуллина получила на руки 16 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

#Уголовное дело #ЗАГС РТ #Мошенничество #превышение должностных полномочий #суд
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