Происшествия 11 сентября 2025 10:11

В Казани огласили приговор экс-руководителю ЗАГСа РТ

Фото: Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Сегодня в Вахитовском суде Казани огласили приговор экс-руководству Управления ЗАГС Кабмина РТ.

Экс-начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллину приговорили к четырем годам условно. Также ее лишили права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, суд признал виновным ее бывшего заместителя Рената Ахметзянова и назначил ему условное наказание сроком на 1 год и 8 месяцев. Экс-главному бухгалтеру Ландыш Шарафутдиновой назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.

Напомним, руководство ведомства обвиняли в превышении должностных полномочий, а Нигматуллину также подозревали в мошенничестве. По версии следствия, они забрали у сотрудников ЗАГСа РТ премии, выданные за цифровизацию архивов.

