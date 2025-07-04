Подчиненная экс-главы ЗАГСа РТ в суде: «Боялась увольнения перед пенсией»

В Вахитовском районном суде Казани продолжаются прения сторон по уголовному делу бывшей главы ЗАГСа Республики Татарстан Гульшат Нигматуллиной, ее бывшего заместителя Рената Ахметзянова и главного бухгалтера Ландыш Шарафутдиновой. Им вменяется превышение должностных полномочий, а Нигматуллиной — также мошенничество в особо крупном размере.

Сегодня в прениях выступили адвокаты бывших подчиненных экс-главы ЗАГСа РТ. Оба настаивали на том, что наказание в виде двух лет колонии общего режима – слишком суровое. Именно такие сроки запрашивала на прошлом заседании для Ахметзянова и Шарафутдиновой государственный обвинитель.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Свою вину Ахметзянов признал полностью, раскаялся. От органов предварительного следствия не скрывался. Он уезжал в отпуск за пределы РФ, при этом, когда узнал о том, что объявлен в розыск в СМИ, вернулся в Казань. Он принял решение вернуться и доказать свою непричастность к преступлению, зная, что окажется под стражей. Уже на первом допросе Ахметзянов дал следователю обширные, последовательные показания, активно способствовал раскрытию преступления», – рассказал адвокат Ахметзянова.

Он также отметил, что все показания его подзащитного в последствии подтвердились. Адвокат напомнил суду, что Ахметзянов как госслужащий был обязан выполнять распоряжения Гульшат Нигматуллиной, а начальники районных ЗАГСов не находились в его подчинении, поэтому он мог их только «попросить», но не приказать. То есть, по его словам, не мог превысить свои полномочия и должен проходить по делу, как и районные руководители – свидетелем.

Далее выступил адвокат Шарафутдиновой, он также указал на то, что его подзащитная активно помогала следствию и являлась лишь подчиненной Нигматуллиной, которая из страха увольнения за короткий срок до выхода на пенсию, лишь выполняла приказы. Оба адвоката настаивали на смягчении наказания и указывали на престарелых родственников Ахметзянова и Шарафутдиновой, о которых, кроме подсудимых некому позаботиться.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, в конце 2020 года по указанию Гульшат Нигматуллиной, которая находилась на отдыхе за границей, ее заместитель Ахметзянов и главбух Шарафутдинова обзванивали сотрудников районных ЗАГСов и говорили о том, что им ошибочно пришла премия, которую необходимо было снять с банковской карты и вернуть наличкой.

К слову, премии были внушительными, их сотрудники получили за перевод архивов ведомства с латиницы на кириллицу и их оцифровку. Эта работа началась по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина несколько лет назад. Целью было создание единого государственного реестра, объединяющего базы данных всех ЗАГСов страны.

Вернуть премии на 14,6 млн рублей заставили 26 сотрудников. У некоторых забирали всю сумму премии, у некоторых – только часть. По версии следствия, эти деньги передавались Нигматуллиной, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

При оглашении очных ставок выяснилось, что большинство сотрудников отдавали деньги из страха, что их уволят и потом им будет тяжело найти работу. Одна из девушек попросила расписку при передаче такой крупной суммы, но ей отказали. А одну из случайных участниц схемы обнала, которая проходит по делу свидетелем, грубо обругал Ренат Ахметзянов, заявив ей, что вдаваться в детали передачи денег – «не ее дело».

В ближайшие дни суд услышит выступление адвоката Гульшат Нигматуллиной, после чего подсудимые произнесут свое последнее слово. После этого будет вынесен приговор.