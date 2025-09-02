«Это ошибка подчиненных»: экс-глава Управления ЗАГСа РТ сказала суду последнее слово

Сегодня с последним словом в суде выступило экс-руководство Управления ЗАГС Кабмина РТ. Финальную речь перед приговором произнесли экс-глава ЗАГСа РТ Гульшат Нигматуллина, ее бывший заместитель Ренат Ахметзянов и экс-главбух Ландыш Шарафутдинова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Первую часть своего последнего слова Гульшат Нигматуллина произнесла на татарском языке, а затем продолжила речь на русском.

«Уважаемый суд, сложно передать словами боль и отчаяние, которые я испытываю сейчас. Вся моя жизнь, вся моя трудовая деятельность, которую я начала в 19 лет, была направлена на служение миру. Я прошла большой трудовой путь, имею высшее профессиональное образование. Когда я пришла в Управление ЗАГСа РТ, то попала в команду профессионалов. Я им полностью доверяла, в этом моя ошибка. Были допущены ошибки, связанные с финансовыми махинациями. Я признаю, что как руководитель я в ответе за принятые решения и в ответе за подчиненных, так как они работали под моим началом. Я признаю вину полностью и очень сожалею о том, что полностью доверилась своим подчиненным», – рассказала Гульшат Нигматуллина.

Напомним, что Нигматуллину и ее подчиненных обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, речь идет о «классической схеме», когда работодатель похищает премии сотрудников.

Обвинение уверено, что Ахметзянов и Шарафутдинова, действуя под руководством Нигматуллиной, потребовали сотрудников ЗАГСа РТ вернуть выданные им премии.

Сотрудников премировали за цифровизацию архивов. Следствие считает, что Нигматуллина похитила таким образом 16 млн рублей. В своих прениях государственный обвинитель запросил для экс-главы ЗАГСа РТ шесть лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.