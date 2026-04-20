Многомиллионный призовой фонд и креатив с «наследием»: каким будет новый сезон «Курше»

Запуск летнего фестиваля «Курше» объявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. В этом году он пройдет со специальным направлением «Мирас», посвященным теме наследия. Какие новинки появятся в этом сезоне, сколько средств выделено на поддержку инициатив жителей и как принять участие – в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в Татарстане официально стартовал летний сезон «Курше»

Фото: пресс-служба «Курше Феста»

«Жители Республики Татарстан активные, созидательные, позитивные, талантливые»

Сегодня в Татарстане официально стартовал летний сезон «Курше», сообщила заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это мероприятие доброе, позитивное, созидательное. Тем более в свете последних геополитических событий все наши взаимоотношения приобретают очень яркую окраску, мы нужны друг другу», – подчеркнула она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вице-премьер отметила, что фестиваль проходит при активном участии самих жителей – как в городах, так и в селах. По ее словам, многие инициативы исходят от самих людей – семей и даже детей, которые организуют мероприятия во дворах, парках и других общественных пространствах.

«Жители Республики Татарстан активные, созидательные, позитивные, талантливые, хотят воплощать свои инициативы и дарить друг другу эмоции, настроение. Важно, что жители республики очень живо откликаются на идеи, когда мероприятия проводятся не просто по инициативе власти, а в тесном сотрудничестве с ними», – сказала Фазлеева.

По итогам прошлых сезонов фестиваля в республике появились инициативные группы, которые продолжают работать и после его завершения.

Участники проходят весь путь – от обсуждения идей до их реализации, учитывая интересы разных жителей: детей, взрослых и маломобильных людей.

«Суть человеческой жизни как раз в том, чтобы созидать, приносить пользу»

Активных жителей республики Лейла Фазлеева назвала «бриллиантами». «На таких добрых инициативных людях держится земля. Наша задача – увидеть эти инициативы, поощрить и дать возможность к их старту и проведению», – подчеркнула она.

Отдельно она отметила активность участников зимнего этапа фестиваля, которые, несмотря на погодные условия, проводили мероприятия. «Им был не страшен ни холод, ни снег, ни огромные сугробы», – сказала Фазлеева.

В этом году фестиваль выходит на новый этап развития – запущен спецпроект «Курше. Мирас». Как пояснила заместитель премьер-министра, речь идет о формировании культурного и исторического наследия через совместные инициативы жителей.

«Мы все понимаем, что каждый из нас – часть нашего общего культурного и исторического богатства, наследия нашей республики. Главное – новые идеи, новые практики, новые смыслы, новые точки роста», – отметила она.

Фазлеева выразила уверенность, что участие в подобных проектах формирует у жителей ответственное отношение к окружающему пространству и укрепляет общественные связи. «Когда мы делаем что-то вместе, мы не обижаем друг друга и не вредим тому, что нас окружает. И мы, и наши дети будем беречь этот мир. Суть человеческой жизни как раз в том, чтобы созидать, приносить пользу», – подчеркнула она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Основные этапы третьего сезона фестиваля «Курше»

Директор Института развития городов Республики Татарстан Наиля Нагуманова напомнила, что фестиваль реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Она обозначила ключевые условия участия и механизмы отбора проектов.

Прием заявок на участие в летней программе стартовал 20 апреля. Жители республики могут направить свои идеи и проекты через официальный портал фестиваля куршефест.рф.

К участию допускаются жители республики, инициативные группы и дворовые сообщества, представители малого и среднего бизнеса, управляющие организации, товарищества собственников жилья, бюджетные организации.

Финансовая поддержка предусматривает выделение средств на реализацию инициатив: до 500 тыс. рублей для юридических лиц и до 300 тыс. рублей для физических лиц. При этом обязательным условием является софинансирование в размере не менее 20% от общей стоимости проекта.

Формат фестиваля предполагает проведение не менее трех мероприятий на открытом воздухе в каждом дворе или общественном пространстве.

Отбор проектов пройдет в несколько этапов. С 9 по 14 июня состоится онлайн-голосование, в ходе которого жители республики выберут наиболее востребованные инициативы. С 22 июня до середины сентября победители представят события, прошедшие отбор.

«Наверное, более 2 тыс. заявок мы получим этим летом. Мы ожидаем настоящий бум желающих присоединиться к фестивалю!» – поделилась ожиданиями Нагуманова.

Призовой фонд летних мероприятий «Курше» составит 40 млн рублей.

Новинка фестиваля – «Курше. Мирас»

Наиля Нагуманова также назвала особенностью сезона появление новой номинации – «Курше. Мирас».

«Курше. Мирас» возник в качестве ответа на следующий вопрос. И в парках, и во дворах у нас события, конечно, проводятся. Что остается после них? Несколько часов большой активности – это одно, а оставить после себя что-то физическое или нефизическое, материальное или нематериальное, но всегда основанное на истории и на будущем нашей с вами республики и страны – это, конечно, совсем другой вызов», – подчеркнула она.

В этой номинации объем поддержки составит до 1 млн рублей на один проект.

Проекты победителей получат куратора из «профильной» сферы креативных индустрий: вместе с авторами они доработают идею, определят концепцию, оценят риски и помогут выстроить план воплощения.

Заявки на участие принимаются до 25 июня, после чего пройдет питчинг проектов. Проведение событий запланировано с 1 июля по 13 сентября, в октябре-ноябре предусмотрено их активное освещение в медиа.

Как и в обычном «Курше Фесте», каждый проект должен сопровождаться не менее чем тремя открытыми мероприятиями, где авторы и представители креативных индустрий презентуют результаты и вовлекут жителей.

Среди ожидаемых результатов – уличные фотовыставки, поэтические вечера, мастер-классы, издательские проекты, музыкальные релизы, архитектурные и художественные инсталляции и другие форматы, формирующие культурное богатство Татарстана.

«Мы ожидаем арт-объекты на открытом воздухе, креативные резиденции, воркшопы, дизайн-коды, мерч, книги, альбомы, сайты, лендинги – что угодно, что мы можем пощупать руками, на что мы можем посмотреть и что может существовать дальше уже без активного вовлечения самого автора или креатора», – пояснила Нагуманова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Институт кураторства в проекте «Курше. Мирас»

Куратором направления «Народно-художественные промыслы» в спецпроекте «Курше. Мирас» стала Мира Рахмат – основатель бюро татарских ремесел «qul eșe», более десяти лет работающая в сфере сохранения и популяризации традиционной культуры.

Она отметила, что ключевая задача направления – формирование проектов, основанных на глубоком изучении локальной истории и культурного кода территорий. По ее словам, участникам важно опираться на уникальность своего района, работать с местными артефактами и традициями, раскрывая их через современные форматы.

В качестве примеров Рахмат привела отдельные территории республики. Так, в Арском районе сформировалась узнаваемая ремесленная идентичность – татарская узорная кожа и резьба по дереву, в Кукморском районе – традиции работы с текстилем, в Рыбно-Слободском районе ведется работа по возрождению плетения кружева. По ее словам, именно такие особенности могут стать основой сильных проектов.

Отдельное внимание будет уделяться взаимодействию с местным сообществом – носителями традиционной культуры, прежде всего представителями старшего поколения. Важным критерием станет привлечение местных мастеров, использование локальных ресурсов и материалов, а также ориентация проектов на сохранение и развитие традиций.

Кроме того, проекты должны способствовать объединению жителей. «Важно, чтобы в процесс могли включиться и дети, и взрослые, и представители старшего поколения», – отметила Рахмат.

Итоги прошлых сезонов

За прошедшие годы программа благоустройства общественных пространств охватила более 500 парков и свыше 5 тыс. дворовых территорий.

Зимний сезон фестиваля «Курше Фест» показал высокий интерес жителей и стал рекордным по числу участников.

Всего поступило более 1,4 тыс. заявок. По итогам отбора выбрали 52 победителя – это некоммерческие организации, ТОСы, управляющие компании и инициативные жители.

За сезон проведено 219 мероприятий, которые посетили свыше 80 тыс. человек.

«В программе были концерты живой музыки, новогодние гулянья, тематические встречи, театральные постановки, патриотические события и экскурсии», – подытожила Наиля Нагуманова.