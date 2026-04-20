Многомиллионный призовой фонд и креатив с «наследием»: каким будет новый сезон «Курше»
Призовой фонд летних мероприятий «Курше» составит 40 млн рублей
Запуск летнего фестиваля «Курше» объявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. В этом году он пройдет со специальным направлением «Мирас», посвященным теме наследия. Какие новинки появятся в этом сезоне, сколько средств выделено на поддержку инициатив жителей и как принять участие – в репортаже «Татар-информа».
«Жители Республики Татарстан активные, созидательные, позитивные, талантливые»
Сегодня в Татарстане официально стартовал летний сезон «Курше», сообщила заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Это мероприятие доброе, позитивное, созидательное. Тем более в свете последних геополитических событий все наши взаимоотношения приобретают очень яркую окраску, мы нужны друг другу», – подчеркнула она.
Вице-премьер отметила, что фестиваль проходит при активном участии самих жителей – как в городах, так и в селах. По ее словам, многие инициативы исходят от самих людей – семей и даже детей, которые организуют мероприятия во дворах, парках и других общественных пространствах.
«Жители Республики Татарстан активные, созидательные, позитивные, талантливые, хотят воплощать свои инициативы и дарить друг другу эмоции, настроение. Важно, что жители республики очень живо откликаются на идеи, когда мероприятия проводятся не просто по инициативе власти, а в тесном сотрудничестве с ними», – сказала Фазлеева.
По итогам прошлых сезонов фестиваля в республике появились инициативные группы, которые продолжают работать и после его завершения.
Участники проходят весь путь – от обсуждения идей до их реализации, учитывая интересы разных жителей: детей, взрослых и маломобильных людей.
«Суть человеческой жизни как раз в том, чтобы созидать, приносить пользу»
Активных жителей республики Лейла Фазлеева назвала «бриллиантами». «На таких добрых инициативных людях держится земля. Наша задача – увидеть эти инициативы, поощрить и дать возможность к их старту и проведению», – подчеркнула она.
Отдельно она отметила активность участников зимнего этапа фестиваля, которые, несмотря на погодные условия, проводили мероприятия. «Им был не страшен ни холод, ни снег, ни огромные сугробы», – сказала Фазлеева.
В этом году фестиваль выходит на новый этап развития – запущен спецпроект «Курше. Мирас». Как пояснила заместитель премьер-министра, речь идет о формировании культурного и исторического наследия через совместные инициативы жителей.
«Мы все понимаем, что каждый из нас – часть нашего общего культурного и исторического богатства, наследия нашей республики. Главное – новые идеи, новые практики, новые смыслы, новые точки роста», – отметила она.
Фазлеева выразила уверенность, что участие в подобных проектах формирует у жителей ответственное отношение к окружающему пространству и укрепляет общественные связи. «Когда мы делаем что-то вместе, мы не обижаем друг друга и не вредим тому, что нас окружает. И мы, и наши дети будем беречь этот мир. Суть человеческой жизни как раз в том, чтобы созидать, приносить пользу», – подчеркнула она.
Основные этапы третьего сезона фестиваля «Курше»
Директор Института развития городов Республики Татарстан Наиля Нагуманова напомнила, что фестиваль реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Она обозначила ключевые условия участия и механизмы отбора проектов.
- Прием заявок на участие в летней программе стартовал 20 апреля. Жители республики могут направить свои идеи и проекты через официальный портал фестиваля куршефест.рф.
- К участию допускаются жители республики, инициативные группы и дворовые сообщества, представители малого и среднего бизнеса, управляющие организации, товарищества собственников жилья, бюджетные организации.
- Финансовая поддержка предусматривает выделение средств на реализацию инициатив: до 500 тыс. рублей для юридических лиц и до 300 тыс. рублей для физических лиц. При этом обязательным условием является софинансирование в размере не менее 20% от общей стоимости проекта.
- Формат фестиваля предполагает проведение не менее трех мероприятий на открытом воздухе в каждом дворе или общественном пространстве.
- Отбор проектов пройдет в несколько этапов. С 9 по 14 июня состоится онлайн-голосование, в ходе которого жители республики выберут наиболее востребованные инициативы. С 22 июня до середины сентября победители представят события, прошедшие отбор.
«Наверное, более 2 тыс. заявок мы получим этим летом. Мы ожидаем настоящий бум желающих присоединиться к фестивалю!» – поделилась ожиданиями Нагуманова.
Призовой фонд летних мероприятий «Курше» составит 40 млн рублей.
Новинка фестиваля – «Курше. Мирас»
Наиля Нагуманова также назвала особенностью сезона появление новой номинации – «Курше. Мирас».
«Курше. Мирас» возник в качестве ответа на следующий вопрос. И в парках, и во дворах у нас события, конечно, проводятся. Что остается после них? Несколько часов большой активности – это одно, а оставить после себя что-то физическое или нефизическое, материальное или нематериальное, но всегда основанное на истории и на будущем нашей с вами республики и страны – это, конечно, совсем другой вызов», – подчеркнула она.
- В этой номинации объем поддержки составит до 1 млн рублей на один проект.
- Проекты победителей получат куратора из «профильной» сферы креативных индустрий: вместе с авторами они доработают идею, определят концепцию, оценят риски и помогут выстроить план воплощения.
- Заявки на участие принимаются до 25 июня, после чего пройдет питчинг проектов. Проведение событий запланировано с 1 июля по 13 сентября, в октябре-ноябре предусмотрено их активное освещение в медиа.
- Как и в обычном «Курше Фесте», каждый проект должен сопровождаться не менее чем тремя открытыми мероприятиями, где авторы и представители креативных индустрий презентуют результаты и вовлекут жителей.
- Среди ожидаемых результатов – уличные фотовыставки, поэтические вечера, мастер-классы, издательские проекты, музыкальные релизы, архитектурные и художественные инсталляции и другие форматы, формирующие культурное богатство Татарстана.
«Мы ожидаем арт-объекты на открытом воздухе, креативные резиденции, воркшопы, дизайн-коды, мерч, книги, альбомы, сайты, лендинги – что угодно, что мы можем пощупать руками, на что мы можем посмотреть и что может существовать дальше уже без активного вовлечения самого автора или креатора», – пояснила Нагуманова.
Институт кураторства в проекте «Курше. Мирас»
Куратором направления «Народно-художественные промыслы» в спецпроекте «Курше. Мирас» стала Мира Рахмат – основатель бюро татарских ремесел «qul eșe», более десяти лет работающая в сфере сохранения и популяризации традиционной культуры.
Она отметила, что ключевая задача направления – формирование проектов, основанных на глубоком изучении локальной истории и культурного кода территорий. По ее словам, участникам важно опираться на уникальность своего района, работать с местными артефактами и традициями, раскрывая их через современные форматы.
В качестве примеров Рахмат привела отдельные территории республики. Так, в Арском районе сформировалась узнаваемая ремесленная идентичность – татарская узорная кожа и резьба по дереву, в Кукморском районе – традиции работы с текстилем, в Рыбно-Слободском районе ведется работа по возрождению плетения кружева. По ее словам, именно такие особенности могут стать основой сильных проектов.
Отдельное внимание будет уделяться взаимодействию с местным сообществом – носителями традиционной культуры, прежде всего представителями старшего поколения. Важным критерием станет привлечение местных мастеров, использование локальных ресурсов и материалов, а также ориентация проектов на сохранение и развитие традиций.
Кроме того, проекты должны способствовать объединению жителей. «Важно, чтобы в процесс могли включиться и дети, и взрослые, и представители старшего поколения», – отметила Рахмат.
Итоги прошлых сезонов
За прошедшие годы программа благоустройства общественных пространств охватила более 500 парков и свыше 5 тыс. дворовых территорий.
Зимний сезон фестиваля «Курше Фест» показал высокий интерес жителей и стал рекордным по числу участников.
Всего поступило более 1,4 тыс. заявок. По итогам отбора выбрали 52 победителя – это некоммерческие организации, ТОСы, управляющие компании и инициативные жители.
За сезон проведено 219 мероприятий, которые посетили свыше 80 тыс. человек.
«В программе были концерты живой музыки, новогодние гулянья, тематические встречи, театральные постановки, патриотические события и экскурсии», – подытожила Наиля Нагуманова.