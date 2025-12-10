Фестиваль ухи, гигантские валенки и блины: чем зимний «Курше» удивит татарстанцев

В Татарстане стартует зимний сезон фестиваля добрососедства «Курше»: 49 проектов из разных уголков республики получили гранты до 1 млн рублей, чтобы превратить дворы и парки в пространства зимних чудес. Рассказываем, какие идеи воплотят победители и что смогут увидеть гости фестиваля.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О чем фестиваль

Фестиваль дворовых событий «Курше» (в переводе с татарского – «сосед») – масштабный грантовый конкурс, запущенный по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова весной 2025 года. Проект стал продолжением республиканской программы «Наш двор».

Его главная цель – развивать добрососедство, укреплять семейные ценности и делать дворы местом, где люди знают друг друга, отдыхают вместе и создают уют.

Зимний сезон появился после большого успеха летнего фестиваля, который показал, что идея востребована: тогда подали 585 заявок, а победители провели 291 мероприятие по всей республике.

Принять участие и в летнем, и в зимнем сезоне могли самозанятые граждане, управляющие компании, некоммерческие организации и муниципальные бюджетные учреждений.

Нынешний зимний этап привлек рекордные 1448 заявок – втрое больше, чем летом. Призовой фонд решили увеличить вдвое – до 40 млн рублей.

Организаторы сделали упор на теплую атмосферу зимой. В смету разрешили включать расходы на зимний декор и освещение, которое будет радовать жителей и после праздников.

Лейла Фазлеева на церемонии награждения назвала фестиваль путем доброты и институтом волшебства и чародейства в преддверии Нового года Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Курше» – это путь доброты и чудес»

В итоге выбрали 49 проектов, которые получили финансирование на проведение зимних праздников.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева на церемонии награждения назвала фестиваль путем доброты и институтом волшебства и чародейства в преддверии Нового года.

«Мы стараемся привить нашим детям, чтобы они бережно относились к окружающему миру, к тем людям, которые рядом. Мы используем принцип «равный равному», когда говорим на понятном языке с разными аудиториями. Фестиваль «Курше» – как раз тот самый путь доброты», – отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что идеи придумывали не только взрослые, но и дети, которые хотели привнести что-то новое в свои дворы.

На конкурс заявились и участники специальной военной операции, которые, по словам Фазлеевой, «как никто другой знают, что такое поддержка и сила людей, которые рядом».

«Требовалось, чтобы в мероприятии были учтены традиционные ценности. Это семья и дети, это любовь к Родине, это любовь к малой родине», – сказала Фазлеева.

Наиля Зиннатуллина отметила высокий интерес жителей республики к конкурсу Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Рекордный отклик и увеличенные гранты

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина отметила высокий интерес жителей республики к конкурсу.

«Здорово, что нам удалось увеличить размер самого гранта с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Проводить мероприятия на открытом воздухе зимой, когда всем нужен горячий чай, рано темнеет, нужно дополнительное освещение и тепло, – это отдельное испытание. Спасибо вам, что на это решились», – обратилась Зиннатуллина к победителям.

Она отметила, что новшеством сезона стало активное участие бюджетных организаций, а каждая заявка включала детальный сценарный и финансовый план.

«Качество заявок очень высокое, появилось много интересных зимних форматов, которые делают предстоящие месяцы по-настоящему теплыми и объединяющими для тысяч жителей», – добавила она.

Все победители проведут минимум три события в течение зимы в периоды с 20 декабря по 11 января, с 20 января по 10 февраля и с 11 по 28 февраля Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Какой праздник планируют устроить победители

Все победители проведут минимум три события в течение зимы в периоды с 20 декабря по 11 января, с 20 января по 10 февраля и с 11 по 28 февраля.

Те, кто получил гранты, рассказали «Татар-информу» о своих проектах.

Директор АНО «Созвездие Нурлата» Резеда Гинияева с радостью сообщила о повторной победе в конкурсе. «Мы уже побеждали летом и теперь снова в игре!» – сказала она.

Гиняева сообщила, что их новый проект «Соседи – самые сплоченные люди» носит патриотический характер. Команда запланировала три больших события, кульминацией которых станет праздник в сквере Журналистов в Нурлате, где наградят самых активных соседей. «Будем вместе петь, танцевать и даже печь блины!» – пообещала она.

Ирина Михайлова из Мензелинска представит на фестивале проект «Фестиваль ухи», который команда проводит уже пять лет. По ее словам, грант «Курше» позволит вывести популярное мероприятие на новый уровень.

«Это будет однодневный марафон на нашей красивейшей набережной», – рассказала участница.

Программа, по ее описанию, будет насыщенной: с раннего утра – соревнования по рыбалке, затем мастер-классы и, конечно, приготовление ухи из собственного улова.

Педагог из Лениногорска Татьяна Семенова отметила, что впервые участвует в «Курше», так как для муниципальных учреждений такая возможность появилась только в зимнем сезоне.

Их проект «Тепло семейных традиций» включает пять мероприятий. Например, 27 декабря планируется строительство снежных и палаточных городков «Архитектура будущего», а в феврале – большой семейный творческий фестиваль в парке «Юбилейный», где каждая семья сможет показать свои таланты.

Руководитель Центра детского творчества Тюлячинского района Зиля Баева пояснила, что идея ее проекта «Операция «ЗимЫ» родилась из любви к советским комедиям.

Она пояснила, что запланировано три дня народных гуляний в селе Тюлячи с семейными квестами, мастер-классами и угощениями. Особый интерес, по ее словам, вызовут соревнования с гигантскими валенками и коромыслами. «Будет всё: семейные квест-игры, мастер-классы, горячий чай и блинчики для всех гостей», – заключила она.

Впереди народное голосование

У 12 проектов, не вошедших в основной список победителей, но высоко оцененных жюри, есть второй шанс. До 12 декабря в телеграм-канале фестиваля «Курше» проходит народное голосование. Три команды, набравшие наибольшую поддержку, также получат финансирование.

Все анонсы предстоящих зимних праздников можно найти на сайте куршефест.рф.