«Когда соседи становятся друзьями»: Татарстан представил «Наш двор» на федеральном форуме

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда мы начинали «Наш двор», часто жители домов друг друга даже не знали»

Сегодня и завтра, 20–21 августа, столица Татарстана принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие проходит в выставочном центре «Казань Экспо» и собрало экспертов, представителей власти и общественных организаций со всей страны.

Одним из ключевых блоков форума стала тема общественных пространств. На лектории, посвященном работе с их событийным наполнением и сообществами, представили успешные инициативы республики. Среди них – программы, инициированные Раисом РТ Рустамом Миннихановым: «Наш двор», «Курше Фест» и «Лето в Татарстане».

Куратор программы «Наш двор» Арина Петрова рассказала «Татар-информу» о том, как в Татарстане работают с жителями на дворовых территориях. Она пояснила, что программа «Наш двор» стартовала в 2020 году, а подготовка к ней началась еще в 2019-м. В планах – благоустроить около 7 тыс. дворов, из которых на сегодняшний день почти 6 тыс. уже приведены в порядок.

«Когда мы начинали, часто жители старых домов друг друга даже не знали. Эта программа с самого начала помогает людям знакомиться. После этого у нас выстраиваются очень понятные сообщества: мамы с детьми устраивают пикники, автомобилисты общаются о том, где они ремонтируют свой транспорт, пожилые жители очень грозно следят за сохранностью территории», – отметила куратор программы.

Арина Петрова: «Когда мы начинали, часто жители старых домов друг друга даже не знали. Эта программа с самого начала помогает людям знакомиться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Аналогов «Курше Феста» нет ни в одном регионе России»

В республике решили не ограничиваться только инфраструктурными изменениями во дворах – важно было еще выстраивать в них сообщества. Именно с этой целью появился новый проект «Курше Фест», пояснила Арина Петрова.

«И я считаю, что республике повезло, что именно в этом году у нас запустили очень крутой конкурс, аналогов которому нет ни в одном регионе России. Это можно сравнить с грантом, который мы единовременно распределяем между участниками конкурса», – подчеркнула она.

Конкурс направлен на проведение мероприятий во дворах, которые помогают жителям знакомиться друг с другом и формировать локальные сообщества. Среди участников есть как обычные активисты, так и некоммерческие организации.

«Максимально важно, чтобы жители друг друга узнавали и берегли территорию, на которой живут. Достаточно одного человека с горящими глазами, чтобы организовать значимое мероприятие. Мы получили заявки от клубов по английскому языку, от объединений по робототехнике и многих других», – рассказала Петрова.

Всего на данный момент определили 65 победителей конкурса. Они уже провели более 180 мероприятий, а до конца сентября запланировано более 300 инициатив. В республике также организовали народное голосование, благодаря которому определили дополнительных победителей – ими стали Лаишево и Заинск.

«Когда мы объявляли победителей и вручали им сертификаты, я не могла не удивляться их энергии и энтузиазму. Это по-настоящему невероятные люди. Я спрашивала каждого: «Откуда вы берете силы?» – ведь у всех у них есть основная работа, но при этом они находят время для общественной деятельности, которая приносит благо огромному количеству людей. Это невероятно вдохновляет. Я смотрела в зал, видела эти горящие глаза и этих увлеченных людей, и мне было искренне приятно познакомиться с каждым из них», – подытожила куратор «Нашего двора».

На время мероприятия выставочный зал «Казань Экспо» превратили в парк: там появились малые архитектурные формы, фонтаны и детские игровые комплексы, которые в том числе устанавливают в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наш двор» в цифрах: от футбольных полей до стратосферы

Программе «Наш двор» на выставке «Город-сад», которая открылась сегодня в «Казань Экспо», был посвящен отдельный стенд Института развития городов Татарстана. Организаторы показали результаты работы за шесть лет: провели 10,8 тыс. собраний с жителями, благоустроили 5,8 тыс. дворов, а обновленная среда охватила 1,6 млн человек.

Всего за это время в проект вложили 54 млрд рублей. Уложили 11,5 млн кв. метров асфальта – этого хватило бы, чтобы покрыть 1621 футбольное поле. Установили более 21 тыс. скамеек и 10 тыс. фонарей, длина опор которых «дотянулась бы до стратосферы». Появилось свыше 1 млн кв. метров брусчатки – столько, чтобы вымостить Красную площадь.

На время мероприятия выставочный зал «Казань Экспо» превратили в парк: там появились малые архитектурные формы, фонтаны и детские игровые комплексы, которые в том числе устанавливают в Татарстане.

Свою продукцию также показали крупнейшие предприятия России и Татарстана. «Татнефть» представила трубы разных типов в разрезе, чтобы показать, что с ними происходит спустя десять лет эксплуатации. КАМАЗ развернул стенд визит-центра – современного интерактивного пространства в парке-музее имени первого гендиректора компании Льва Васильева. Центр создан для развития промышленного туризма и популяризации рабочих профессий.

Отдельный стенд Министерства строительства и ЖКХ РФ посвящен Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года на конкурс поступило 3,7 тыс. заявок из 88 регионов, отобрано 1,6 тыс. проектов. Среди них – 945 парков, 301 набережная, 367 улиц и пешеходных зон, 262 площади. Уже реализовано 926 инициатив, в работе остаются еще 389. В 2025 году на конкурс подали 527 заявок, из которых 294 победителя получат федеральное финансирование в общем размере 25 млрд рублей.

Ольга Павлова: «Самое важное в программе «Наш двор» – участие самих жителей. Люди сами решают, каким будет их двор» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Программа «Наш двор» в Татарстане может стать примером для других регионов

Опыт реализации программы «Наш двор» в Татарстане может лечь в основу аналогичных инициатив по всей стране. Такое мнение после лектория в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказала член Общественной палаты РФ, член комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова.

«Я думаю, что многим нашим коллегам эта практика очень понравится. Но здесь есть один нюанс: Россия сильна своими регионами. У каждого субъекта есть национально-культурные особенности, поэтому один и тот же проект нельзя просто растиражировать на всех. Каждый регион должен нарастить свой компонент, и тогда программа заработает очень сильно», – подчеркнула Павлова.

По ее словам, главная ценность татарстанской инициативы – в прямом участии самих жителей. Люди вместе с властями решают, каким будет их двор – спортивным, музыкальным или семейным.

«Самое важное в программе «Наш двор» – участие самих жителей. Люди сами решают, каким будет их двор: спортивным, музыкальным, с кинотеатром под открытым небом или игровой площадкой для детей. Здесь ключевую роль играет семья – от младших до старших поколений, все вовлекаются в создание пространства. Это не только делает дворы удобными, но и объединяет людей, формирует атмосферу доверия и прямого диалога между обществом и властью», – отметила собеседница «Татар-информа».

Ярослав Нилов: «Любой двор – это личное общественное пространство жителей. В Татарстане к этой теме подошли системно: спортивные площадки, детские комплексы, инфраструктура для маломобильных людей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан показывает пример в благоустройстве и развитии городской среды»

Татарстан сегодня считается одним из ведущих регионов России в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды. Успешный опыт республики может стать примером и для других субъектов Федерации, заявил спикер лектория – депутат Государственной Думы, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Он отметил, что регулярно бывает в Татарстане в последние годы и лично видел, как меняются районы республики. В Менделеевске, например, в скверах установили множество скамеек из переработанных материалов, решив одновременно вопросы экологии и использования вторсырья. В Нижнекамске появился доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая колясочников.

В качестве успешного примера Нилов также привел благоустроенные Голубые озера Казани и другие парковые зоны республики, где создана современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом.

«Приезжая в Татарстан, я каждый раз стараюсь посетить Голубые озера. Я их называю Татарстанская Шамбала либо, с учетом цвета воды, казанские или татарстанские Мальдивы. Посмотрите, это же благоустроенное место. Как сделано все аккуратно, красиво, современно! Променад, раздевалки, туалеты, кафе – все для людей. Когда приезжаешь, ты видишь, какое количество там детей прыгает. Это же сразу и настроение, и здоровье, и закалка», – отметил парламентарий.

Отдельно Нилов упомянул развитие дворовых территорий в Татарстане. Он назвал это направление ключевым и заявил, что один из удачных примеров – программа «Наш двор».

«Любой двор – это личное общественное пространство жителей. В Татарстане к этой теме подошли системно: спортивные площадки, детские комплексы, инфраструктура для маломобильных людей. Такой подход превращает двор в продолжение квартиры. Это очень важно», – сказал парламентарий.

По его мнению, именно комплексная работа власти и жителей делает Татарстан заметным лидером в благоустройстве.

«В каждом регионе есть своя изюминка. Но Татарстан отличается дисциплиной и ответственностью, жестким контролем со стороны региональной власти за всем, что происходит в республике: есть контрольные сроки, исполнители, меры реагирования, в том числе дисциплинарные. Это и дает эффект», – резюмировал Нилов.