news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 16:00

«Когда соседи становятся друзьями»: Татарстан представил «Наш двор» на федеральном форуме

Эксперты оценили татарстанские проекты благоустройства на форуме малых городов

Читайте нас в
Телеграм

На Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» Татарстан представил инициативы по благоустройству и работе с сообществами: программы Раиса РТ «Наш двор», «Курше Фест» и «Лето в Татарстане». К чему привели эти инициативы и могут ли они выйти на федеральный уровень – в репортаже «Татар-информа».

«Когда соседи становятся друзьями»: Татарстан представил «Наш двор» на федеральном форуме
Сегодня и завтра, 20–21 августа, столица Татарстана принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда мы начинали «Наш двор», часто жители домов друг друга даже не знали»

Сегодня и завтра, 20–21 августа, столица Татарстана принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие проходит в выставочном центре «Казань Экспо» и собрало экспертов, представителей власти и общественных организаций со всей страны.

Одним из ключевых блоков форума стала тема общественных пространств. На лектории, посвященном работе с их событийным наполнением и сообществами, представили успешные инициативы республики. Среди них – программы, инициированные Раисом РТ Рустамом Миннихановым: «Наш двор», «Курше Фест» и «Лето в Татарстане».

Куратор программы «Наш двор» Арина Петрова рассказала «Татар-информу» о том, как в Татарстане работают с жителями на дворовых территориях. Она пояснила, что программа «Наш двор» стартовала в 2020 году, а подготовка к ней началась еще в 2019-м. В планах – благоустроить около 7 тыс. дворов, из которых на сегодняшний день почти 6 тыс. уже приведены в порядок.

«Когда мы начинали, часто жители старых домов друг друга даже не знали. Эта программа с самого начала помогает людям знакомиться. После этого у нас выстраиваются очень понятные сообщества: мамы с детьми устраивают пикники, автомобилисты общаются о том, где они ремонтируют свой транспорт, пожилые жители очень грозно следят за сохранностью территории», – отметила куратор программы.

Арина Петрова: «Когда мы начинали, часто жители старых домов друг друга даже не знали. Эта программа с самого начала помогает людям знакомиться»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Аналогов «Курше Феста» нет ни в одном регионе России»

В республике решили не ограничиваться только инфраструктурными изменениями во дворах – важно было еще выстраивать в них сообщества. Именно с этой целью появился новый проект «Курше Фест», пояснила Арина Петрова.

«И я считаю, что республике повезло, что именно в этом году у нас запустили очень крутой конкурс, аналогов которому нет ни в одном регионе России. Это можно сравнить с грантом, который мы единовременно распределяем между участниками конкурса», – подчеркнула она.

Конкурс направлен на проведение мероприятий во дворах, которые помогают жителям знакомиться друг с другом и формировать локальные сообщества. Среди участников есть как обычные активисты, так и некоммерческие организации.

«Максимально важно, чтобы жители друг друга узнавали и берегли территорию, на которой живут. Достаточно одного человека с горящими глазами, чтобы организовать значимое мероприятие. Мы получили заявки от клубов по английскому языку, от объединений по робототехнике и многих других», – рассказала Петрова.

Всего на данный момент определили 65 победителей конкурса. Они уже провели более 180 мероприятий, а до конца сентября запланировано более 300 инициатив. В республике также организовали народное голосование, благодаря которому определили дополнительных победителей – ими стали Лаишево и Заинск.

«Когда мы объявляли победителей и вручали им сертификаты, я не могла не удивляться их энергии и энтузиазму. Это по-настоящему невероятные люди. Я спрашивала каждого: «Откуда вы берете силы?» – ведь у всех у них есть основная работа, но при этом они находят время для общественной деятельности, которая приносит благо огромному количеству людей. Это невероятно вдохновляет. Я смотрела в зал, видела эти горящие глаза и этих увлеченных людей, и мне было искренне приятно познакомиться с каждым из них», – подытожила куратор «Нашего двора».

На время мероприятия выставочный зал «Казань Экспо» превратили в парк: там появились малые архитектурные формы, фонтаны и детские игровые комплексы, которые в том числе устанавливают в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наш двор» в цифрах: от футбольных полей до стратосферы

Программе «Наш двор» на выставке «Город-сад», которая открылась сегодня в «Казань Экспо», был посвящен отдельный стенд Института развития городов Татарстана. Организаторы показали результаты работы за шесть лет: провели 10,8 тыс. собраний с жителями, благоустроили 5,8 тыс. дворов, а обновленная среда охватила 1,6 млн человек.

Всего за это время в проект вложили 54 млрд рублей. Уложили 11,5 млн кв. метров асфальта – этого хватило бы, чтобы покрыть 1621 футбольное поле. Установили более 21 тыс. скамеек и 10 тыс. фонарей, длина опор которых «дотянулась бы до стратосферы». Появилось свыше 1 млн кв. метров брусчатки – столько, чтобы вымостить Красную площадь.

На время мероприятия выставочный зал «Казань Экспо» превратили в парк: там появились малые архитектурные формы, фонтаны и детские игровые комплексы, которые в том числе устанавливают в Татарстане.

Свою продукцию также показали крупнейшие предприятия России и Татарстана. «Татнефть» представила трубы разных типов в разрезе, чтобы показать, что с ними происходит спустя десять лет эксплуатации. КАМАЗ развернул стенд визит-центра – современного интерактивного пространства в парке-музее имени первого гендиректора компании Льва Васильева. Центр создан для развития промышленного туризма и популяризации рабочих профессий.

Отдельный стенд Министерства строительства и ЖКХ РФ посвящен Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года на конкурс поступило 3,7 тыс. заявок из 88 регионов, отобрано 1,6 тыс. проектов. Среди них – 945 парков, 301 набережная, 367 улиц и пешеходных зон, 262 площади. Уже реализовано 926 инициатив, в работе остаются еще 389. В 2025 году на конкурс подали 527 заявок, из которых 294 победителя получат федеральное финансирование в общем размере 25 млрд рублей.

Ольга Павлова: «Самое важное в программе «Наш двор» – участие самих жителей. Люди сами решают, каким будет их двор»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Программа «Наш двор» в Татарстане может стать примером для других регионов

Опыт реализации программы «Наш двор» в Татарстане может лечь в основу аналогичных инициатив по всей стране. Такое мнение после лектория в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказала член Общественной палаты РФ, член комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова.

«Я думаю, что многим нашим коллегам эта практика очень понравится. Но здесь есть один нюанс: Россия сильна своими регионами. У каждого субъекта есть национально-культурные особенности, поэтому один и тот же проект нельзя просто растиражировать на всех. Каждый регион должен нарастить свой компонент, и тогда программа заработает очень сильно», – подчеркнула Павлова.

По ее словам, главная ценность татарстанской инициативы – в прямом участии самих жителей. Люди вместе с властями решают, каким будет их двор – спортивным, музыкальным или семейным.

«Самое важное в программе «Наш двор» – участие самих жителей. Люди сами решают, каким будет их двор: спортивным, музыкальным, с кинотеатром под открытым небом или игровой площадкой для детей. Здесь ключевую роль играет семья – от младших до старших поколений, все вовлекаются в создание пространства. Это не только делает дворы удобными, но и объединяет людей, формирует атмосферу доверия и прямого диалога между обществом и властью», – отметила собеседница «Татар-информа».

Ярослав Нилов: «Любой двор – это личное общественное пространство жителей. В Татарстане к этой теме подошли системно: спортивные площадки, детские комплексы, инфраструктура для маломобильных людей»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан показывает пример в благоустройстве и развитии городской среды»

Татарстан сегодня считается одним из ведущих регионов России в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды. Успешный опыт республики может стать примером и для других субъектов Федерации, заявил спикер лектория – депутат Государственной Думы, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Он отметил, что регулярно бывает в Татарстане в последние годы и лично видел, как меняются районы республики. В Менделеевске, например, в скверах установили множество скамеек из переработанных материалов, решив одновременно вопросы экологии и использования вторсырья. В Нижнекамске появился доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая колясочников.

В качестве успешного примера Нилов также привел благоустроенные Голубые озера Казани и другие парковые зоны республики, где создана современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом.

«Приезжая в Татарстан, я каждый раз стараюсь посетить Голубые озера. Я их называю Татарстанская Шамбала либо, с учетом цвета воды, казанские или татарстанские Мальдивы. Посмотрите, это же благоустроенное место. Как сделано все аккуратно, красиво, современно! Променад, раздевалки, туалеты, кафе – все для людей. Когда приезжаешь, ты видишь, какое количество там детей прыгает. Это же сразу и настроение, и здоровье, и закалка», – отметил парламентарий.

Отдельно Нилов упомянул развитие дворовых территорий в Татарстане. Он назвал это направление ключевым и заявил, что один из удачных примеров – программа «Наш двор».

«Любой двор – это личное общественное пространство жителей. В Татарстане к этой теме подошли системно: спортивные площадки, детские комплексы, инфраструктура для маломобильных людей. Такой подход превращает двор в продолжение квартиры. Это очень важно», – сказал парламентарий.

По его мнению, именно комплексная работа власти и жителей делает Татарстан заметным лидером в благоустройстве.

«В каждом регионе есть своя изюминка. Но Татарстан отличается дисциплиной и ответственностью, жестким контролем со стороны региональной власти за всем, что происходит в республике: есть контрольные сроки, исполнители, меры реагирования, в том числе дисциплинарные. Это и дает эффект», – резюмировал Нилов.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
по теме «Мэры бегут за наградой»: в Казани выберут лучшие в России проекты благоустройства
«Мэры бегут за наградой»: в Казани выберут лучшие в России проекты благоустройства
по теме «Это то, о чем мы мечтали»: как «Наш двор» улучшил жизни 1,5 млн татарстанцев
«Это то, о чем мы мечтали»: как «Наш двор» улучшил жизни 1,5 млн татарстанцев
#лето в Татарстане #наш двор #курше фест #Благоустройство
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025