В Татарстане подвели итоги проекта «Зима в Татарстане» и фестиваля «Күрше»

Участниками событий масштабного проекта «Зима в Татарстане» в этом сезоне стали более 4 млн человек. Проект, запущенный по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова для создания единой событийной афиши, охватил 45 муниципалитетов. С декабря по февраль на 1000 площадках республики – от центральных набережных до дворовых территорий – прошло 1500 мероприятий.

Директор Института развития городов РТ Наиля Нагуманова отметила, что успех летнего сезона доказал огромный запрос на качественный досуг, а зимний проект стал подтверждением правильности выбранного пути.

«Когда мы начинали проект "Лето в Татарстане", перед нами стояла задача не просто собрать афишу, а вдохнуть жизнь в обновленные парки и дворы, сделать их действительно своими для людей. <...> Сегодня за каждой цифрой статистики – миллионы искренних улыбок жителей и гостей республики. Именно это остается для нас главной ценностью и мотивацией двигаться дальше», – поделилась Наиля Нагуманова.

Важным инструментом стала цифровая платформа проекта, которую посетили более 1 млн пользователей. Примечательно, что почти половину аудитории составили гости из других регионов России. Также по восьми городам республики курсировал передвижной инфоцентр.

В Мамадыше с размахом прошел юбилейный, X Всероссийский фестиваль креативных саней SunnyFest, собравший десятки команд со всей России. В Казани лед парка «Черное озеро» превратился в подиум: фигуристы представили GALA Snow Fashion Show в стилистике «Карнавальной ночи», соединив спорт с высокой модой. Здесь же с успехом прошел Winter Fest Ильи Авербуха – мастер-классы от олимпийского чемпиона, ледовое шоу звезд и розыгрыши подарков. А в поселке Дубъязы «Высокогорская Масленица» собрала более 3000 гостей.

В рамках фестиваля «Күрше» состоялось 219 событий, объединивших 90 тыс. человек. Общий объем поддержки победителей составил 40 млн рублей. Самыми активными стали Зеленодольский район, Казань и Набережные Челны. В Зеленодольске самозанятая Гульнара Ахметзянова провела 32 спектакля-променада об истории города, а в Лаишевском районе управляющая компания «Прогресс ЖКХ» организовала более 40 дворовых встреч.

Зимний сезон «Күрше» вызвал кратный рост интереса: на конкурс поступило 1430 заявок, что в два с половиной раза больше летних показателей. По итогам отбора были определены 49 победителей основного конкурса и 3 проекта, получившие поддержку по итогам народного голосования. Впервые к участию были допущены муниципальные учреждения.

Среди крупнейших событий сезона – горнолыжный проект «Крутой спуск. Кремль» в Казани, собравший сноубордистов и горнолыжников из разных регионов страны, XI Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества «Кукморские валенки» в Кукморе. В Набережных Челнах прошли народные гуляния «Широка масленица!», а в Тетюшах самым массовым событием стало театрализованное представление «Как во городе Тетюши зиму провожали». Завершили зиму масштабно в Елабужском районе – на стадионе «Молодежный» провели гастрофест в рамках городской масленицы.

Официальный старт сезону дала Республиканская новогодняя елка, прошедшая в Казани на площадке Татнефть-Арены. В мероприятии приняли участие 8500 детей со всей республики – победители олимпиад, представители творческих коллективов, дети участников СВО, активисты общественных объединений и участники летнего сезона «Күрше».

В рамках заявочной кампании состоялся тест-драйв зимнего формата в парке «Крылья Советов» в Казани. Демонстрационное событие, на котором выступила группа «Братья Гримм», собрало 3000 человек и показало возможность реализации серии мероприятий в холодный период с привлечением локальных партнеров и профессиональных команд.

Зимний сезон подтвердил возможность круглогодичной событийной активации общественных пространств и дворов республики, усилив связку между программами благоустройства и инициативами жителей.