585 идей для дворов: «Күрше Фест» собрал инициативы со всей республики

Фото: Институт развития городов Татарстана

Завершен этап приема заявок на народный конкурс дворовых инициатив «Күрше Фест», инициированный Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. С 10 мая по 15 июня в оргкомитет поступило 585 заявок от жителей республики, среди которых – самозанятые, представители некоммерческих организаций, управляющих компаний и малого бизнеса.

Конкурс охватил все районы Татарстана – от крупных городов до сельских поселений. Наибольшую активность проявили: Набережные Челны – 109 заявок, Казань – 92, Альметьевский район – 43, Нижнекамский район – 29, Менделеевский район – 22, Арский и Лениногорский районы – по 19, Алексеевский и Буинский районы – по 15.

Участие в конкурсе приняли как физические, так и юридические лица. 310 заявок поступило от самозанятых, 275 – от организаций. Конкурс стал площадкой для самореализации и проявления гражданской инициативы, особенно среди самозанятых, которые стали наиболее активными участниками.

В рамках конкурса были предложены десятки сценариев проведения дворовых мероприятий: от концертов и мастер-классов до семейных квестов, лекций, спортивных встреч и просветительских акций. Все поступившие инициативы в настоящее время проходят экспертную оценку.

Итоги конкурса будут подведены 1 июля. Победители получат финансовую поддержку: до 200 тысяч рублей – для самозанятых физических лиц, до 500 тысяч рублей – для юридических лиц. Информация о результатах будет размещена на официальном сайте конкурса куршефест.рф, а также в социальных сетях программы Раиса Республики Татарстан «Наш двор».

Напомним, конкурс «Күрше Фест» является продолжением программы «Наш двор» и не имеет аналогов в России. Его общий призовой фонд составляет 20 миллионов рублей.

Организатор конкурса – Институт развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики. Задать вопросы организаторам можно круглосуточно по телефону горячей линии 8 (800) 275-20-20 или по электронной почте: konkurs@dvor.tatar.