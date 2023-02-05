Мизулина назвала фейком сообщение о предстоящей блокировке YouTube

Появившееся в Сети заявление о возможной блокировке видеохостинга YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, от имени которой было распространено это сообщение, передает ТАСС.

Собеседница агентства также заверила, что «намерена обратиться в Роскомнадзор в связи с распространением в Telegram фейковых сообщений от ее имени».

Ранее в фейковом Telegram-канале, ведущемся от имени Екатерины Мизулиной, появилось сообщение, что «платформа YouTube будет заблокирована на территории Российской Федерации с 28 февраля 2023 года».

В середине января основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал YouTube «информационной чумой нашего времени» и анонсировал, что в ближайшее время его запретят на территории России. Он также пообещал «заслуженное наказание» всем, кто активно пользуется видеохостингом, пригрозив им «кувалдой „Вагнера“».

Позднее член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что отключение платформы в России возможно и вполне реально. Однако, по словам заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике Евгения Попова, что в нижнем палате парламента вопрос закрытия YouTube не обсуждается. Протиав такого шага выступил глава Минцифры России Максут Шадаев.