В Совете по правам человека допустили блокировку YouTube в России

Отключение американского видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально. Об этом заявил член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов, передает РИА Новости.

«На самом деле мы же давно говорили, что эти ресурсы [занимаются] распространением враждебной информации... Все санкции в отношении них, тем более сегодня, не действуют, так как официальных представительств нет, они не работают официально в России...» — констатировал общественник.

«Я думаю, что он (YouTube — прим. Т-и) уже приторможен, и такой вариант (блокировки на территории РФ — прим. Т-и) возможен, он больше чем реален», — добавил Кабанов.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал YouTube «информационной чумой нашего времени» и анонсировал, что в ближайшее время его запретят на территории России. Он также пообещал «заслуженное наказание» всем, кто активно пользуется видеохостингом, пригрозив им «кувалдой „Вагнера“».

До этого глава «Газпром-Медиа» и бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров предположил в интервью РБК, что блокировку YouTube в РФ «стоит рассмотреть», если он «продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства».