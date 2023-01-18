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Технологии
18 января 2023  22:36

В Госдуме вопрос закрытия YouTube не обсуждается

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В Госдуме не обсуждается вопрос закрытия YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Комитета по информационной политике Евгения Попова.

«В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете, вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе, — отметил Попов. — Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube, скажем прямо. Позиция Минцифры, насколько я знаю, тоже против».

По его словам, история с видеохостингом сложная, поскольку многие ролики, размещенные на платформе, нарушают законодательство нашей страны. 

«Однако мы не должны принимать решения, которые способны ухудшить или понизить качество жизни населения, — сказал депутат. — Для многих YouTube — это источник дохода, для многих это рекламная площадка, для многих это образовательная площадка».

Как заявил Попов, Россия на сегодня пока не располагает альтернативной высокотехнологичной площадкой для замены, но понятно, что «когда-то что-то с этим придется делать» — речь о том, что корпорация Google не платит штрафы.

Ранее член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что отключение американского видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально. 

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