В Минцифры по-прежнему считают, что нет необходимости блокировать YouTube в России

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что позиция ведомства по блокировке YouTube на территории страны осталась неизменной — в таком шаге нет необходимости. Об этом передает ТАСС.

«Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась», – рассказал министр.

Ранее он также отмечал, что запрещать работу видеохостинга на российской территории не планируется.

Накануне член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что отключение платформы в России возможно и вполне реально. Позднее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов отметил, что в нижнем палате парламента вопрос закрытия YouTube не обсуждается.