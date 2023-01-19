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Ру Тат
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Технологии
19 января 2023  15:20

В Минцифры по-прежнему считают, что нет необходимости блокировать YouTube в России

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что позиция ведомства по блокировке YouTube на территории страны осталась неизменной — в таком шаге нет необходимости. Об этом передает ТАСС.

«Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась», – рассказал министр.

Ранее он также отмечал, что запрещать работу видеохостинга на российской территории не планируется. 

Накануне член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что отключение платформы в России возможно и вполне реально. Позднее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов отметил, что в нижнем палате парламента вопрос закрытия YouTube не обсуждается.

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