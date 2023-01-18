Пригожин: YouTube скоро закроют, а его активных пользователей накажут кувалдой «Вагнера»

«Информационной чумой нашего времени» назвал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин видеохостинг YouTube, заявив, что в ближайшее время его запретят на территории России. Он также пообещал «заслуженное наказание» всем, кто активно пользуется видеохостингом, пригрозив им «кувалдой „Вагнера“».

До сих пор видеохостинг не закрыли, по мнению Пригожина, из-за «абсолютно нелепого мнения», что больше выкладывать видео некуда. При этом в качестве альтернативы он привел ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники» и RuTube.

«Те, кто против закрытия YouTube – это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им», – приводит слова бизнесмена его пресс-служба. Против YouTube выступает «простой русский народ», убежден Пригожин.

По словам бизнесмена, многие желают России поражения и «унижаются» перед Америкой, однако США таких людей «к себе не возьмут», добавил он. «И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда „Вагнера“», – добавил он.

К еще одной причине скорого закрытия видеохостинга он отнес техническую, отметив, что YouTube перегружен. По его данным, за 15 лет накопилось 32 ЭБ видео, приблизительно 53 миллиарда видео, что очень ресурсозатратно. При этом, по убеждению Пригожина, из 100% роликов на YouTube приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% носят общеразвлекательный характер и 20% – это специализированные видео для узких сегментов аудитории.

В начале декабря пресс-служба Пригожина сообщила, что он обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube, на котором после начала военной спецоперации началась «информационная война против России».