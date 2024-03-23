Мишустин: Теракт в «Крокусе» — огромная трагедия для всей страны

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он назвал происшествие огромной трагедией для всей страны.

«В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них. Наши мысли и молитвы – с вами. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей. Это огромная трагедия для всей страны и особенно для тех, кто потерял родных и близких. С тяжелой утратой невозможно смириться, она – невосполнима», – приводятся слова Премьера в телеграм-канале Кабмина.

Мишустин подчеркнул, что всем, кого затронул теракт, оказывается необходимая им медицинская, психологическая и иная помощь. Глава Кабмина отметил, что обстоятельства случившегося тщательно расследуются и все виновные обязательно понесут наказание.

«От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших искренние соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Глубоко потрясен случившимся, сочувствую и переживаю вместе с вами», – сказал Мишустин.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.