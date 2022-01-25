Мишустин призвал глав регионов вовремя сообщать о потребностях в лекарствах

Главы регионов должны вовремя информировать федеральное правительство о потребностях в препаратах для лечения коронавируса и вакцинации, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram.

«Субъекты Российской Федерации должны заранее прогнозировать потребности, чтобы не создавать ситуации с нехваткой препаратов», – отметил глава Кабмина.

Мишустин обратил внимание на то, что достаточный запас лекарств есть для всех регионов страны.

Он также поручил руководителям всех регионов поддерживать достаточные охваты ПЦР-тестированием и обеспечить готовность коечного фонда.

Ранее оперативный штаб сообщил о том, что в России за последние 24 часа госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом, что в два раза превышает число госпитализированных накануне пациентов.

Наибольший прирост заболеваемости фиксируют в Москве (18935), Санкт-Петербурге (9722) и в

Московской области (5769). По данным на 25 января, в Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии — 348.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.