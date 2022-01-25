За сутки число госпитализаций с диагнозом Covid-19 в России увеличилось в два раза

В России за последние 24 часа госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом, что практически в два раза превышает число госпитализированных накануне пациентов (5970). Об этом РИА Новости рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Количество госпитализаций за сутки составило 12 837 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 115%», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что рост госпитализаций из-за коронавируса наблюдается в 79 регионах и в 48 из них динамика опережает средний показатель по России.

Кроме того, по данным оперштаба, Covid-19 за сутки заболели 67 тыс. 809 человек. Накануне было выявлено 65 109 случаев заражения.

Наибольший прирост заболеваемости фиксируют в Москве (18935), Санкт-Петербурге (9722) и в

Московской области (5769). По данным на 25 января, в Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии — 348.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.