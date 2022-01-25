В Татарстане обновлен антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии — 348. Среди них четыре завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Сорок восемь человек госпитализировано, 300 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 204 человека. В Набережных Челнах отмечено 45 случаев болезни, в Зеленодольском районе — 13. Всего инфицированные выявлены в 27 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 25 января 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 45 873 случая заболевания. Выздоровели 38 410 жителей Татарстана, причем 108 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 365 430 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 8031. Обеими дозами привиты 1 884 135 человек. Прошли ревакцинацию 173 652 жителя республики.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в целом по России число госпитализаций с диагнозом Covid-19 увеличилось в два раза.