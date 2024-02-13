Мишустин: Запуск беспилотных грузовиков КАМАЗ по М11 вывел логистику на новый уровень

Россия достигла значительного прогресса в части беспилотных транспортных систем. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал на стратегической сессии по вопросу «О реализации инициатив социально-экономического развития: технологический рывок» и привел в пример запуск татарстанским автогигантом «КАМАЗ» беспилотных грузовиков по трассе М11 «Нева». Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

«Значительный прогресс достигнут в части беспилотных транспортных систем. Сейчас идет их активное тестирование при перевозке грузов как по нашим автомобильным дорогам, так и морем. В частности, на базе КАМАЗа налажено производство высокоавтоматизированных грузовых машин и организовано их движение по скоростной трассе М11 Москва – Санкт-Петербург, что фактически выводит логистику между двумя крупнейшими городами страны на совершенно иной, новый уровень», – подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, 14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков КАМАЗ. В церемонии принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех грузовиков. 3 июля начали курсировать еще три грузовика. Позднее в автогиганте рассказали, что в 2024 году планируется запустить еще не менее 15 беспилотных большегрузов.