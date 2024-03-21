Автомобилисты проехали по трассе М12 более 5 млн раз после открытия пути до Казани

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После открытия движения по трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани автомобилисты проехали по ней более 5 млн раз. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщает Правительство России.

«Прошло три месяца с момента открытия, и мы видим, что востребованность нового маршрута у автомобилистов растёт изо дня в день — уже зафиксировано порядка 5 млн 328 тыс. проездов между Москвой и Казанью, — отметил зампред Правительства. — Кроме этого, в регионах, расположенных в зоне ее тяготения, растет градпотенциал, туристическая и инвестиционная привлекательность, а значит, положительный эффект от строительства магистрали продолжает увеличиваться».

Он подчеркнул, что в 2024 году строительство трассы продолжается — в планах открыть участок до Екатеринбурга, а затем протянуть дорогу до Тюмени. Это станет мощным импульсом для развития регионов, по которым она проходит.

Ранее вице-премьер, напомним, рассказал, во сколько обошлось строительство М12.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит порядка 1 961 км. Напомним, 21 декабря 2023 года Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Ее с нуля построили за рекордные сроки три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана займет всего 6,5 часа. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».