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КАМАЗ к сентябрю произведет еще 12 беспилотных грузовиков для трассы М11
До осени татарстанский КАМАЗ произведет еще 12 беспилотных грузовиков. Машины будут перевозить грузы по трассе М11 «Нева», сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Минтрансе.
Сейчас по этой трассе уже курсируют девять таких грузовиков, из которых шесть произведены КАМАЗом, а три — «Сберавтотехом». Ожидается, что за 2024 год их количество удастся довести до 43, сообщал глава Минтранса России Виталий Савельев.
Напомним, что трасса открылась для движения беспилотных грузовых автомобилей летом прошлого года.
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