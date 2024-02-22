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Экономика 22 февраля 2024 08:45

КАМАЗ к сентябрю произведет еще 12 беспилотных грузовиков для трассы М11

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До осени татарстанский КАМАЗ произведет еще 12 беспилотных грузовиков. Машины будут перевозить грузы по трассе М11 «Нева», сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Минтрансе.

Сейчас по этой трассе уже курсируют девять таких грузовиков, из которых шесть произведены КАМАЗом, а три — «Сберавтотехом». Ожидается, что за 2024 год их количество удастся довести до 43, сообщал глава Минтранса России Виталий Савельев.

Напомним, что трасса открылась для движения беспилотных грузовых автомобилей летом прошлого года.

#беспилотный камаз
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