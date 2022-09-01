Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 3 сентября

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается пробыть на Запорожской атомной электростанции до 3 сентября. Сегодня она осмотрит рабочий зал и посетит реакторы, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что власти Запорожской области собираются показать делегации не только атомную электростанцию, но и социальную инфраструктуру Энергодара, разрушенную в результате ударов украинских военных.

Ранее появилась информация о том, что миссия МАГАТЭ въехала на территорию, контролируемую Россией. Эксперты должны изучить обстановку на станции из-за угрозы техногенной катастрофы, сложившейся здесь на фоне регулярных обстрелов ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ожидает объективной оценки.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.