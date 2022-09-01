Лавров заявил, что Россия ждет от МАГАТЭ объективности при визите на Запорожскую АЭС

Россия ждет объективной оценки по результатам визита группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, несмотря на усилия тех, кто хочет этому помешать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«У МАГАТЭ есть обязательства по соответствующим международным документам периодически проверять состояние и безопасность атомных станций, одной из таковых является Запорожская. Они профессионалы, они не политизируют свою работу», — сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Министр отметил, что Россия уже в мае согласовала все необходимое для визита.

«3 июня все было готово и мы сказали им: выбирайте дату, пожалуйста, приезжайте. Через день нам сообщили, что Секретариат ООН в лице Департамента безопасности запретил им эту поездку», — рассказал он.

Ранее появилась информация о том, что миссия МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, въехала на территорию, контролируемую Россией. Эксперты должны будут изучить обстановку на станции из-за угрозы техногенной катастрофы, сложившейся здесь на фоне регулярных обстрелов ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.