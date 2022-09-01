Делегация МАГАТЭ въехала на подконтрольную России территорию

Миссия Международного агентства по атомной энергии, которая направляется на Запорожскую АЭС, въехала на территорию, контролируемую Россией. Делегация прошла КПП в Васильевке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что миссия прибудет в Энергодар в течение ближайшего часа.

Делегация включает 14 представителей МАГАТЭ, в том числе гендиректора организации Рафаэля Гросси. Специалисты должны изучить обстановку на станции из-за угрозы техногенной катастрофы, сложившейся здесь на фоне регулярных обстрелов ВСУ.