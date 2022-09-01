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Ру Тат
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Политика
1 сентября 2022  10:49

Делегация МАГАТЭ въехала на подконтрольную России территорию

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Миссия Международного агентства по атомной энергии, которая направляется на Запорожскую АЭС, въехала на территорию, контролируемую Россией. Делегация прошла КПП в Васильевке. Об этом сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что миссия прибудет в Энергодар в течение ближайшего часа. 

Делегация включает 14 представителей МАГАТЭ, в том числе гендиректора организации Рафаэля Гросси. Специалисты должны изучить обстановку на станции из-за угрозы техногенной катастрофы, сложившейся здесь на фоне регулярных обстрелов ВСУ.

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