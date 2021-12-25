Минздрав России разработает новые рекомендации по лечению омикрон-штамма

Эксперты из Министерства здравоохранения РФ приступили к разработке новых рекомендаций по лечению новой мутации коронавируса «омикрон», заявил глава федерального ведомства Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава министерства обратил внимание на то, что после оценке эффективности лечения «омикрона» и применяемых препаратов специалисты пришли к выводу, что необходимо изменить некоторые подходы.

«Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом», — отметил Мурашко во время посещения инфекционного центра в Ростове-на-Дону.

Он также сообщил, что некоторая часть рекомендаций уже согласована.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон»

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что по поручению Президента Владимира Путина Кабмин разработал дополнительный план по борьбе с распространением «омикрона» и направил его на рассмотрение российскому лидеру.