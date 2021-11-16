Сертификаты вакцинации от Covid-19 могут дополнить фотографиями

Сертификаты о вакцинации против коронавируса Covid-19, доступ к которым пользователи получают через портал госуслуг, могут быть дополнены фотографиями. Это нововведение позволило бы избежать очередей при проверке QR-кодов, пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

По словам собеседника издания, в дискуссии по этому вопросу участвовали представители Минцифры и Миндзрава. На данный момент QR-код не содержит персональных данных: на устройствах проверяющих отображаются первые буквы фамилии, имени и отчества того, на кого он оформлен. В результате появляется необходимость сличать данные с паспортом.

Добавление фотографии к сертификату сделает эту процедуру не нужной. Но вопрос об источнике снимков остается открытым, подчеркнул чиновник.

Вполне возможно, что пользователю придется самостоятельно добавлять фото на сайт «Госуслуги». Рассматривается также схема, при которой к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы. Как и «Госуслуги», она поддерживается «Ростелекомом», банки используют ее для удаленной идентификации клиентов.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть их в декабре.