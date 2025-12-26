news_header_top
Экономика 26 декабря 2025 19:10

Минуллина: Участие Минниханова ускоряет развитие исламских финансов в РТ

Талия Минуллина
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Личное участие Раиса Татарстана Рустама Минниханова и его контакты на высшем уровне в странах исламского мира становятся ключевым фактором развития исламских финансов в республике. Об этом заявила «Татар-информу» глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина после круглого стола, посвященного открытию центра AAOIFI в Казани.

«Я уже 12-й год возглавляю агентство. Когда пришла, все уже говорили о том, что вот-вот будет принят закон об исламских финансах в России. Он ведь до сих пор не принят, всё еще эксперимент. Сейчас, как мне кажется, есть наконец-то серьезное продвижение. Кстати, за счет теплых контактов Рустама Нургалиевича на самом высоком уровне в странах исламского мира», – сказала Минуллина.

С осени 2023 года в четырех регионах России идет эксперимент по партнерским (они же исламские) финансам. Он был рассчитан на два года, но впоследствии оказался продлен до сентября 2028 года. Сегодня на круглом столе вновь зашел разговор о том, что эксперимент по партнерскому финансированию нужно перевести на постоянную основу.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#исламские финансы #Талия Минуллина
