Экономика 26 декабря 2025 17:31

Минниханов об исламском банкинге: «Никому от этого вреда нет. Это еще один инструмент»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил обменяться опытом в сфере законодательства партнерских финансов со странами СНГ, где активно развивается исламский банкинг. С таким предложением он выступил на круглом столе в рамках открытия представительского центра AAOIFI в Казани.

«Чтобы законодательство соответствовало, и не было разногласий», – пояснил Минниханов.

Он также призвал проводить просветительскую работу с жителями страны, чтобы у них не складывалось неправильных ассоциаций с исламскими финансами.

«Исламские финансы воспринимают так, как будто мы заставляем людей в мечеть ходить. Это не так. Это еще один инструмент. Надо просто провести просветительскую работу. С одной стороны, мы решаем проблему людей, которые руководствуются канонам ислама, а с другой стороны, эти инструменты не противоречат другой вере и не ограничивают людей. Никому от этого вреда нет. Никто вреда не получит. Мы – страна православная и не покушаемся на принципы православия, наоборот, укрепляем нашу страну, сближаем ее», – заявил Минниханов.

#Рустам Минниханов #исламский банкинг #Татарстан #Казань
