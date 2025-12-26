Эксперимент по партнерскому финансированию могут перевести на постоянную основу

Анатолий Аксаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперимент по партнерскому финансированию в России, запущенный в 2023 году и продленный до 2028 года, может быть переведен на постоянную основу. Вопрос об этом поднял депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на круглом столе в рамках открытия представительского центра AAOIFI в Казани.

«У нас встал вопрос о том, чтобы сделать действие закона постоянным. Мы уже начали работу, чтобы это был постоянно действующий закон», – заявил он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что руководство республики будет более настойчивым в принятии этого закона, так как в регионе есть доказательная база, что партнерское финансирование востребовано и работает.

«Мы должны консолидировать наших депутатов под эту задачу – тогда наш голос будет услышан», – сказал Раис РТ.

Он добавил, что решение этого вопроса в первую очередь работает в интересах граждан и государств.

«Исламские финансы нас еще сильнее объединят с исламским миром. Мы понимаем, кто наши друзья, а кто враги. Исламский мир с Россией. И это еще один инструмент, который позволит быть ближе», – заключил Раис РТ.