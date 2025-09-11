Минуллина об исламском банкинге: «Хочется, чтобы эксперимент перестал быть экспериментом»

Круглый стол по партнерским финансам прошел сегодня в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Как сказала Талия Минуллина, это общий сбор для синхронизации работы участников рынка. Что мешает раскачать эксперимент, что позитивного произошло за год и зачем Татарстану пиар в международных обзорах – в репортаже «Татар-информа».





Фото: предоставлено АИР РТ

Трех лет не хватило, чтобы в полную силу запустить эксперимент по исламским финансам

В России эксперимент по исламским, или же партнерским, финансам длится уже два года. Он проводится в четырех регионах страны: Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Банк России составил реестр участников, где сейчас 33 организации, в том числе 14 – из Татарстана.

Эксперимент по партнерскому финансированию (исламским финансам) изначально был рассчитан на два года – с 1 сентября 2023-го по 1 сентября 2025 года. Но было принято решение о продлении эксперимента на три года – до 1 сентября 2028 года.

«На продление эксперимента можно по-разному посмотреть. Да, его не распространили на всю страну, но ведь его вообще могли закрыть. Но не закрыли, а продлили. Значит, есть понимание, что, может быть, трехлетнего периода не хватило, чтобы создать финансовую институциональную среду в полном объеме», – считает глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Талия Минуллина: «Новые продукты заходят на рынок, может, они не так популярны, но главное же – начать, выпустить продукт на рынок» Фото: предоставлено АИР РТ

Новые продукты и расширение географии

Предыдущий круглый стол прошел 30 сентября 2024 года. Что изменилось за этот год? Талия Минуллина сказала, что появились новые продукты, например, сукук – исламский аналог облигаций.

«Новые продукты заходят на рынок, может, они не так популярны, но главное же – начать, выпустить продукт на рынок», – сказала глава агентства.

Второе позитивное изменение – расширяется география распространения исламских финансов. Как пояснила Минуллина, участник эксперимента, например, банк, должен быть зарегистрирован в одном из четырех регионов – Татарстане, Дагестане, Чечне или Башкортостане, но предлагать продукты по шариату клиентам в любом регионе.

Например, у «Сбербанка» в этом году появился офис исламского финансирования в Москве. «Единый фондовый брокер», зарегистрированный в Казани, имеет представительства в Астане, Ташкенте, Душанбе и Куала-Лумпуре.

Лизингом по шариату пользуются татарстанские компании, рассказала Талия Минуллина. Среди них – сеть халяльных стейк-кафе и рестораны быстрого питания с акцентом на татарскую кухню. Исламский лизинг им предоставил «Мир Бизнес Банк», учредителем которого является иранский «Банк Мелли Иран».

«У них серьезный рост, они докапитализировали «Мир Бизнес Банк», направили больше средств из центрального офиса «Банка Мелли Иран», потому что много обращений, объем выделенных средств на наш рынок исчерпан», – прокомментировала глава Агентства.

Булат хазрат Мубараков рассказал о работе группы экспертов, которые дают оценку с религиозной точки зрения Фото: предоставлено АИР РТ

Самые популярные банковские продукты по шариату

Ученый секретарь совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Булат хазрат Мубараков рассказал о работе группы экспертов, которые дают оценку с религиозной точки зрения.

Напомним, что исламский банкинг работает по правилам шариата и отличается от привычной банковской системы. Главное – запрещены кредиты под проценты, также не допускаются сделки с высокой неопределенностью и риском, например, операции с криптовалютами. Под строгим запретом азартные игры, ставки и спекуляции на рынках. Банки не могут финансировать «харам»-сферы: алкоголь, табак, свинину, игорный бизнес, оружие, наркотики и порнографию.

«Мы одобрили, разработали и сертифицировали большую линейку финансовых продуктов, она расширяется. Ищем решения, которые адаптированы под запросы бизнеса, инвесторов и населения», – сообщил Булат хазрат Мубараков «Татар-информу».

Он перечислил самые популярные продукты исламского банкинга в Татарстане. Первое – автомобиль в рассрочку по нормам шариата. Второе – мусульманский лизинг, по сути, это аренда с правом выкупа. Третье по популярности – аналоги ипотечных кредитов.

«Чаще всего конечная цена дороже актива, чем при традиционном кредитовании. Но мы стараемся убеждать людей, что важна не конечная стоимость, а сама схема. Человек, который верует во Всевышнего Аллаха, должен сделать выбор в пользу таких продуктов и услуг, которые соответствуют нормам ислама», – сказал Булат хазрат Мубараков «Татар-информу».

Представительство AAOIFI в Казани появится к следующему КаzanForum

Татарстан хочет сделать новый шаг в сотрудничестве с AAOIFI – международной организацией по стандартам партнерского финансирования.

«Сейчас идет речь об открытии офиса AAOIFI, чтобы мы дальше могли продвигаться по этой теме. Планировали, что мы сможем открыть его до следующего КаzanForum. Раис республики поручил эту работу министерству экономики РТ», – анонсировала Талия Минуллина.

Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов лично встречался с председателем попечительского совета AAOIFI шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой во время рабочего визита в Бахрейн в ноябре 2024 года. Тогда была достигнута договоренность, что организация будет активно сотрудничать с Татарстаном в части проведения конференции по исламским финансам в республике. А уже в мае 2025 года на KazanForum прошла конференция AAOIFI, первая за пределами Бахрейна.

В августе 2025 года Раис Татарстана Рустам Минниханов принимал в Казанском Кремле короля Малайзии султана Ибрагима Искандара Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов предложил королю Малайзии открыть «дочку» иностранного банка в Татарстане

На круглом столе неоднократно звучала Малайзия – это один из крупнейших в мире центров исламских финансов. Напомним, что в августе Раис Татарстана Рустам Минниханов принимал в Казанском Кремле короля этого государства султана Ибрагима Искандара.

«В свете развития исламских финансов и того, что Малайзия лидирует в этом направлении, от Рустама Нургалиевича прозвучало предложение подумать об открытии дочернего банка малазийской организации, поскольку филиалы по закону нельзя открывать», – раскрыла Минуллина детали той встречи.

На следующей неделе Агентство отправляет своего сотрудника в Малайзию, чтобы обсудить этот вопрос.

Минуллина считает, что исламскую ипотеку бы продвинула возможность использовать материнский капитал Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Маткапитал в исламской ипотеке все еще нельзя использовать, и это барьер

Кажется, что эксперимент по исламским финансам в России «раскачался», но остается несколько барьеров. По словам Минуллиной, развитию исламских финансов мешает распространенное представление, будто они предназначены исключительно для мусульман.

«Исламские финансы – это не всегда прямая связка с мусульманами. Продукты исламского банкинга доступны для представителей разных конфессий, религий и народов», – в очередной раз заметила глава АИР.

Этот стереотип жив из-за недостаточного информирования населения о партнерском банкинге.

Минуллина считает, что исламскую ипотеку бы продвинула возможность использовать материнский капитал. Эту тему еще в 2024 году поднимал Рустам Минниханов на KazanForum.

«Я бы хотел, чтобы на федеральном уровне рассмотрели предоставление возможности участникам эксперимента использовать средства материнского капитала. Почему нет? Какая разница?! Когда данная мера доступна. Мы же в одной стране живем», – возмутился Раис.

Но вопрос не решен до сих пор. «Татар-информ» поинтересовался у Минуллиной, с чем это связано.

«Сам механизм не шариатский, нужно внести изменения в законодательство. На сегодняшний день наши федеральные коллеги пока этого не делают», – ответила глава АИР.

Минуллина предложила пиарить исламские финансовые продукты за рубежом

В июле этого года вышел отчет о состоянии исламской экономики 2024-2025, который подготовлен исследовательской и консультационной компанией Dinar Standard, специализирующейся на инновациях в глобальной халяльной экономике. Татарстан в этом отчете тоже упоминается, но лишь единожды.

«Это упоминание о показе благопристойной моды, который мы делаем в рамках KazanForum», – сообщила Минуллина.

Популярность этого события за рубежом она связывает с тем, что в показе много дизайнеров из исламских стран, которые рассказывают о событии в соцсетях. Сейчас идет поиск нового режиссера для показа в 2026 году.

«Эффект от этого показа больше, чем кажется! Это продвижение Республики Татарстан и России на международном пространстве», – сказала глава АИР.

Но Минуллина признала – обидно, что весь остальной пласт работы по исламскому финансированию коллеги за рубежом не видят.

Есть и другие кейсы. Например, в отчете Малайзии много раз упоминается Татарстан: участие региона в эксперименте по исламским финансам, KazanForum, сотрудничество с AAOIFI, образовательные программы в Казанском Федеральном университете, посвященные исламским финансам.

«Они бы знали еще больше, если бы мы активнее переводили на английский язык всю информацию», – сообщила Минуллина.

По итогам круглого стола прошлого года уже состоялась попытка создать буклет на английском языке о продуктах исламского банкинга, которые предоставляют организации в Татарстане. Но это сделали лишь шесть участников, включенных в реестр участников эксперимента Центробанка.

Минуллина предложила участникам круглого стола подать информацию о себе на английском или хотя бы на русском языке и помощь с переводом, чтобы включить сведения в новый буклет. Его потом можно передавать другим участникам глобального рынка халяльных финансов во время заграничных поездок делегаций из Татарстана.

«Хочется, чтобы были представлены достойные результаты, чтобы эксперимент в конце концов перестал быть экспериментом», – сказала Минуллина.