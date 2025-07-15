Госдума продлила эксперимент по внедрению исламского банкинга до сентября 2028 года

Фото: rais.tatarstan.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении эксперимента по внедрению исламского банкинга до 1 сентября 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперимент, как и прежде, будет проходить на территории четырех регионов: Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Чечни. Возможность его расширения на другие субъекты РФ пока не рассматривается.

Также законом предусмотрено расширение перечня операций, которые вправе осуществлять участники эксперимента. Инициатива была внесена группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Анатолий Аксаков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1 сентября 2023 года в четырех регионах России – Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане – стартовал эксперимент по исламскому банкингу. РТ лидирует среди регионов по объему сделок, заключенных в рамках партнерского финансирования. Раис Татарстана Рустам Минниханов замечал, что у исламского банкинга в РФ – большое будущее. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов предлагал сделать эксперимент по исламскому банкингу бессрочным.