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Минтруд России намерен сделать МРОТ к 2030 году в 1,3 раза больше прожиточного минимума
Минтруд России намерен установить минимальный размер оплаты труда к 2030 году на уровне в 1,3 раза больше, чем прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Об этом передает РИА Новости.
«Целевой ориентир, который мы перед собой ставим — это доведение к 2030-му соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточным минимумом», — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на пленарной сессии «Инвестиция в человека — инвестиция в будущее», которая проводится на площадке выставки-форума «Россия».
Котяков пояснил, что одним из первых шагов к этой цели стало повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, и подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда впервые достиг прожиточного минимума только в 2022 году.
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