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Общество 23 ноября 2023 17:44

Минтруд России намерен сделать МРОТ к 2030 году в 1,3 раза больше прожиточного минимума

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Минтруд России намерен сделать МРОТ к 2030 году в 1,3 раза больше прожиточного минимума
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Минтруд России намерен установить минимальный размер оплаты труда к 2030 году на уровне в 1,3 раза больше, чем прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Об этом передает РИА Новости.

«Целевой ориентир, который мы перед собой ставим — это доведение к 2030-му соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточным минимумом», — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на пленарной сессии «Инвестиция в человека — инвестиция в будущее», которая проводится на площадке выставки-форума «Россия».

Котяков пояснил, что одним из первых шагов к этой цели стало повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, и подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда впервые достиг прожиточного минимума только в 2022 году.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно, однако на отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация. На ВДНХ также расположился и стенд Татарстана. Чем удивили гостей татарстанцы, можно узнать в материале «Татар-информа». Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего» – церемония прошла 14 ноября. Также отмечалось, что выставку-форум посетит и Президент России Владимир Путин.
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#мрот #выставка-форум Россия
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