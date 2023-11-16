Законопроект о повышении МРОТ на 18,5% прошел заключительное чтение в Госдуме

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Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с начала 2024 года на 18,5% прошел чтение в Госдуме. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«В следующем году МРОТ составит 19 242 рубля», – говорится в сообщении.

Увеличить минимальный размер оплаты труда поручил Президент РФ Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что благодаря этому решению заработная плата вырастет у 4,8 млн человек.

Законопроект прошел первое чтение 25 октября. Это второй раз за всю историю, когда МРОТ повысили на уровень, превышающий прожиточный минимум, и сверх уровня инфляции.