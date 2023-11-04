Киберсфера, симуляторы и «Игры будущего»: на выставке «Россия» в Москве открыли стенд РТ

Спортивные симуляторы объединили молодежь и старшее поколение

Стенд Татарстана в выставочном зале заметен издалека благодаря киберсфере с экраном, демонстрирующим лаконичную презентацию «Игр будущего».

«Это самое масштабное соревнование по киберспорту в России, - рассказали гостям на стенде. - Татарстан по праву считается ключевым айти-регионом и реализует важные проекты в этой области. И нам важно презентовать такие мероприятия здесь, в Москве, чтобы привлечь к ним внимание».

Посетители татарстанского стенда обращали внимание на то, что он сильно выделяется на фоне других и притягивает к себе внимание уже на входе на выставку. Его создатели действительно сделали ставку на запоминающееся красочное и современное оформление, чем ожидаемо привлекли большое количество молодежи.

«Здорово, что на выставке можно не только познакомиться с традициями разных регионов страны, но и самому заняться чем-то интересным», — поделился с «Татар-информом» один из молодых гостей форума, житель Москвы по имени Влад, сразу захвативший один из тренажеров, имитирующих гоночный автомобиль.

Старшее поколение больше интересовали велосипеды, на которых можно было совершить виртуальную поездку по набережным Казани. Кроме того, на выставке представили макеты знаменитых достопримечательностей Татарстана: казанского Кремля, Храма всех религий, Чертового городища в Елабуге и многих других. Мультимедийные таблички раскрывали подробную информацию о каждой из них.

Детей познакомили с татарским батыром

Для маленьких любителей литературы на стенде Татарстана создали специальный интерактивный уголок, рассказывающий о татарских народных сказках. Там же показали презентацию проекта «Туган батыр». Вторую книгу Зульфата Хакима о сказочном герое-богатыре презентовали в Казани 26 сентября, а в будущем планируется выпуск целой серии по примеру культового «Гарри Поттера».

«Мы видим, что наши дети хотят быть похожими на Туган-батыра. Это очень радует. Мы хотим через легенды передать нашим детям заложенные в этого героя хорошие качества», - отмечал на презентации в Казани руководитель проекта, предприниматель Радик Абдрахманов, еще не зная, что вскоре он будет представлен на крупнейшем форуме-выставке в России.

Сейчас идет работа над анимационным сериалом о Туган-батыре, проводятся фестивали для детей. Также в рамках проекта создан спектакль, который будут показывать в детских садах.

День Татарстана пройдет на выставке 2 декабря

2 декабря на выставке-форуме состоится День Республики Татарстан. Он откроется показом видеоряда о достижениях Татарстана и фильмом Валдиса Пельша «Дорогами открытий. Третья столица».

По этому случаю на ВДНХ запланирована панельная дискуссия с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В этот же день в мероприятиях на полях форума примут участие певцы Салават Фатхутдинов, Альбина Шагимуратова, Хабиб, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, министр спорта РТ Владимир Леонов. Последний расскажет о развитии физкультуры в республике, а его содокладчиками станут фигуристка Алина Загитова и хоккеист Данис Зарипов.

Напомним, ранее глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила о том, что в презентацию Татарстана войдут достижения республики за последние пять лет.

«Сама выставка называется „Россия“, соответственно, стенд посвящен тому, как Татарстан развивается в рамках национальных проектов РФ. По всем секторам, таким как развитие экономики, промышленности, социальной сферы и другим областям, будут показаны достижения республики в пятилетнем разрезе. То есть как было пять лет назад, что происходит сейчас и что будет в будущем», — отмечала руководитель АИР РТ.

Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Накануне пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что глава государства и все члены Правительства обязательно ознакомятся с ее работой.

Фото и видео: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»