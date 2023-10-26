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В Кремле рассказали, посетит ли Путин открытие выставки-форума «Россия»
Президент Владимир Путин так или иначе посмотрит международную выставку-форум «Россия», которую организуют на ВДНХ, но на открытие он не планирует присутствовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«На открытие не приедет, но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, – это обязательно», – заявил представитель Кремля, отметив, что выставка стоит того, чтобы ее посмотреть, поскольку в нее вложен гигантский труд.
Президент 29 марта подписал указ, которым поручил провести международную выставку-форум для демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики. Мероприятие пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Участие в событии примут все регионы, в том числе Татарстан.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов сообщал, что в рамках Международной выставки-форума «Россия» республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего».
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