Силуанов: Изменения в НДФЛ предусматривают вычеты для семей с детьми

Изменения, которые произойдут в налогообложения доходов россиян, предусматривают «разумную» прогрессию и налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что в Минфине услышали запросы депутатского корпуса об усилении прогрессии в шкале НДФЛ. Подобные предложения звучали также на экспертном совете Государственной думы, при обсуждении законов о бюджете. При этом о прогрессии в налогообложении доходов граждан уже свидетельствует мировая практика. Спикер подчеркнул, что налоговые изменения «не новы», они уже практикуются в соседних странах, где верхняя часть шкалы доходит до 25%. Более того, за рубежом налоговая верхняя планка вообще достигает 45-55%. В свою очередь, Россией предложена разумная прогрессия, которая поможет российской системе быть конкурентоспособной.

Силуанов подчеркнул, что при определении подходов совершенствования налогообложения НДФЛ хотят отталкиваться от принципа, при котором большую часть граждан налоговые изменения не затронут.

А семьи с двумя и более детьми, имеющие небольшие доходы, даже останутся в выигрыше. По поручению Президента РФ Владимира Путина им предложат вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов они смогут вернуть по итогам календарного года. Возврат оформят через механизмы оказания соцподдержки из средств госбюджета. Подобный «кэшбэк» простимулирует зарабатывать легальными способами, ведь так люди смогут вернуть больше налога, считает Силуанов.

Что касается использования допдоходов от изменения НДФЛ, то их направят на социальные цели, на решение очень важных для граждан задач, заверил Силуанов.

В качестве примера он рассказал про положительный опыт создания фонда «Круг добра», который поддерживает детей с орфанными заболеваниями. Спектр расходов, куда направят налоги, затронет важные приоритеты, обозначенные главой государства в послании. Среди таких: нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России». Также власти направят деньги с налогов на повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, инфраструктуру для социума.

Министр финансов отметил, что было предложено сохранить действующий уровень налогообложения НДФЛ для доходов в виде процентов по депозитам. Цель такой инициативы – мотивировать россиян сберегать и копить деньги.