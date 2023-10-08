В Татарстане установлен один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане на 2024 год установлен один из самых низких прожиточных минимумов среди регионов Приволжского федерального округа. Республика опережает по этому показателю только Пензенскую и Саратовскую области.

В расчете на душу населения прожиточный минимум в РТ на следующий год составляет 12 966 рублей, он увеличился на 747 рублей по сравнению с текущим годом.

Для трудоспособного населения, в частности, прожиточный минимум в Татарстане на будущий год составляет 14 133 рубля, для пенсионеров — 11 151 рубль, а для несовершеннолетних — 12 577 рублей.

В Пензенской и Саратовской областях прожиточный минимум на 2024 год установлен в размере 12 813 рублей. В обеих регионах он увеличен на 738 рублей.

В Мордовии при этом прожиточный минимум на следующий год идентичен татарстанскому и равняется 12 966 рублей. По сравнению с текущим годом он увеличился всего на 180 рублей.

Все остальные входящие в ПФО субъекты Федерации по уровню установленного на 2024 год прожиточного минимума опережают Татарстан.

Лидирует по этому показателю Нижегородская область, где прожиточный минимум составил 14 339 рублей (увеличившись на 826 рублей).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-30 российских городов по уровню зарплат. Не сбавлять темп роста зарплат требовал в сентябре Президент России Владимир Путин.