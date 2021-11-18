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Общество
18 ноября 2021  09:16

Кабмин Татарстана опубликовал постановление об ужесточении антиковидных ограничений

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Кабмин Татарстана опубликовал постановление об ужесточении антиковидных ограничений
Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

На портале правовой информации появилось постановление Правительства Татарстана об ужесточении антиковидных ограничений в связи с текущей эпидситуацией.

В частности, в документе говорится о введении с 22 ноября системы QR-кодов в общественном транспорте. Как отмечалось в материалах ИА «Татар-информ», при поездке в общественном транспорте у пассажиров должен быть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или наличие медицинских противопоказаний к вакцинации от Covid-19. Ранее оперштаб разъяснил, как будут проходить проверки пассажиров. 

Также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.  

Кроме того, запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях «на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) без предъявления QR-кода или QR-кода о противопоказаниях на каждого пассажира старше 18 лет».

#Коронавирус
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