Кабмин Татарстана опубликовал постановление об ужесточении антиковидных ограничений

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

На портале правовой информации появилось постановление Правительства Татарстана об ужесточении антиковидных ограничений в связи с текущей эпидситуацией.

В частности, в документе говорится о введении с 22 ноября системы QR-кодов в общественном транспорте. Как отмечалось в материалах ИА «Татар-информ», при поездке в общественном транспорте у пассажиров должен быть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или наличие медицинских противопоказаний к вакцинации от Covid-19. Ранее оперштаб разъяснил, как будут проходить проверки пассажиров.

Также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.

Кроме того, запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях «на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) без предъявления QR-кода или QR-кода о противопоказаниях на каждого пассажира старше 18 лет».