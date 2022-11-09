Минтранс РФ: Движение автомобилей по Крымскому мосту 12 ноября будет приостановлено

В субботу, 12 ноября, автомобильное движение по Крымскому мосту окажется временно приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ, передает ТАСС.

«Двенадцатого ноября с 4.00 до 16.00 <…> будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — пояснили в ведомстве.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Президент России Владимир Путин обвинил в совершении диверсии украинские спецслужбы и поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденный мост.

На данный момент железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 8 ноября заявил о завершении установки первого пролета автомобильной части моста. Ремонт правой стороны сооружения должен завершиться уже в декабре, тогда как левой — в марте.