Хуснуллин: Ремонт правой стороны Крымского моста завершится в декабре 2022 года

В настоящее время на Крымском мосту завершилось усиление пролетных строений на левой, менее пострадавшей стороне. Именно она взяла на себя нагрузку по движению легкового, части грузового транспорта и автобусов, рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой, неразрушенной стороны моста», — рассказал он.

По его словам, с этой стороны моста были повреждены и деформированы четыре пролета. В дальнейшем они будут заменены. Работы по восстановлению объекта ведутся круглосуточно, в них задействованы 500 человек, 50 единиц техники и два плавучих крана.

«В восемь из 25 прошедших дней с теракта был шторм, но, несмотря на это, мы выдерживаем график», — заверил Президента Хуснуллин.

По его словам, запустить движение по правой, более пострадавшей части Крымского моста, планируется уже в декабре 2022 года — первая полоса откроется 5-го числа, вторая — 20-го.

Вслед за этим рабочие начнут разбор пролетных строений с левой стороны. Их ремонт, как ожидается, завершится к концу марта 2023 года.