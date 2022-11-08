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Ру Тат
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Строительство
8 ноября 2022  18:26

Хуснуллин сообщил о завершении установки первого пролета Крымского моста

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Надвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста полность завершена, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, благодаря слаженности специалистов эта работа заняла всего 12 часов.

Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина 

«Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки», — написал политик в своем Telegram-канале.

Хуснуллин также сообщил, что монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября.

Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина 

Напомним, 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, подготовленным украинскими спецслужбами, и поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденный мост.

 

#Марат Хуснуллин #крымский мост #строительство
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