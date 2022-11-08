Хуснуллин сообщил о завершении установки первого пролета Крымского моста

Надвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста полность завершена, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, благодаря слаженности специалистов эта работа заняла всего 12 часов.

Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина

«Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки», — написал политик в своем Telegram-канале.

Хуснуллин также сообщил, что монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября.

Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина

Напомним, 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, подготовленным украинскими спецслужбами, и поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденный мост.