Минстрой Татарстана объяснил увеличение начислений за тепло в декабре

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Из-за обрушившихся в декабре 2023 года на Татарстан аномальных морозов в республике выросло потребление тепловой энергии. Соответственно, увеличились и начисления за эту коммунальную услугу в платежных квитанциях жителей региона, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В частности, в Казани в декабре потребление тепловой энергии выросло по сравнению с ноябрем на 34,6% — с 368 112,94 Гкал до 495 473,88 Гкал. В Набережных Челнам потребление тепла увеличилось на 56,88% — с 187 360,28 до 293 933,44 Гкал. В Нижнекамске рост составил 49,9% — с 103 196,3 до 154 386,63 Гкал.

Примерно так же в декабре выросли и начисления за тепло. В столице Татарстана они увеличились на 44,84% по сравнению с ноябрем. В Набережных Челнах и Нижнекамске рост оказался еще более выраженным — 56,8% и 49,59%.

В особенно холодные дни температура воды повышалась как на самих ТЭЦ, так и в индивидуальных теплопунктах жилых многоквартирных домов, пояснил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. «<…> работа по теплоснабжению жителей республики была бесперебойной <…>», — заверил он.

За декабрь 2023 года Гидрометцентр Татарстана дважды (4-го и 8-го числа) объявлял штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. В ночь на 8 декабря в Агрызском районе РТ температура опустилась до -49 градусов.

О грядущем увеличении начислений за тепло, несмотря на неизменные тарифы, «Татар-информ» писал еще перед Новым годом в материале «Никто тарифы не повышал»: повлияют ли аномальные холода на платежки на ЖКУ.