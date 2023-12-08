В Агрызском районе РТ столбики термометров показали -49 градусов

Сегодня в Агрызском районе Татарстана столбики термометров опустились до -49 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципалитета.

«Глава Бимского сельского поселения Эдуард Михайлов сообщает, что в Биме на 8 утра столбики термометра показывают -49», — говорится в сообщении.

Агрызский район — крайняя северо-восточная точка республики. Его еще называют «Северными воротами Татарстана».

В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за обрушившихся на республику аномальных холодов. Ночью и утром 9 и 10 декабря на территории региона температура воздуха составит от -30 до -35 градусов. При этом местами в восточных и северных районах прогнозируется сильный мороз до -40 градусов.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов посоветовал татарстанцам одеваться потеплее из-за морозов.