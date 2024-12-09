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Минстрой РТ: Завершена реконструкция биологических очистных сооружений Казани
Завершена масштабная четырехлетняя работа по реконструкции биологических очистных сооружений Казани в рамках национального проекта «Экология». Такими данными на традиционном республиканском совещании поделился министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.
Биологические очистные сооружения Казани были построены в 1974 году. Первый масштабный капитальный ремонт с момента их возведения начался в 2021 году. Проектная мощность БОС столицы РТ после капремонта составляет 650 тыс. куб. метров в сутки. Общая стоимость работ — 7,6 млрд рублей.
В конце ноября заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский рассказал, что на 12 из 13 очистных сооружений, реконструкция и строительство которых предусматривались федеральным проектом «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», работы завершены. Не было завершено обновление только БОС Казани.
«Это дорогой по стоимости ключевой проект. Очистные сооружения „Водоканала“ входят в топ-200 главных загрязнителей Волги. Показатели, которые доведены до республики, а это увеличение мощности очистных сооружений и снижение в три раза загрязненных сточных вод в Волгу, мы выполняем. Мероприятие сейчас практически завершено, в следующем году запланированы пусконаладочные работы на объекте», — пояснил тогда замминистра.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков сообщил, что срок завершения рекультивации иловых полей БОС Казани перенесен на следующий год. Отсрочка вызвана аномальными погодными условиями и масштабными санкциями, повлиявшими на поставки необходимого оборудования.
Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные национальные проекты (нацпроект «Экология» получит название «Экологическое благополучие»).
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