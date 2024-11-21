Татарстан направил более 18 млрд рублей на оздоровление Волги

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По национальному проекту «Экология» в Татарстане проведено 30 мероприятий на общую сумму 21,6 млрд рублей. Об итогах реализации действующего и подготовке к запуску нового нацпроекта «Экологическое благополучие» на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«По поручению Президента России Владимира Путина национальный проект „Экология“ продлен до 2030 года. Он будет называться „Экологическое благополучие“», — напомнил он.

Тарнавский отметил, что Татарстан участвовал во всех возможных федеральных проектах. Так, на «Оздоровление Волги» потрачено более 18 млрд рублей, на пилотные проекты по федеральному проекту «Чистая страна» – еще 2 млрд рублей.

«Мы восстанавливали и сохраняли водные объекты, работали по сохранению лесов (это блок Минлесхоза РТ), обеспечивали чистой водой жителей нашей республики. Федеральный проект „Чистая вода“ перешел под крыло Минстроя РТ, но мы его начинали совместно», — сказал Тарнавский.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 2025 года в республике предусмотрено проведение восьми мероприятий на общую сумму более 2,6 млрд рублей.

«Это базовые цифры, есть много проектов, наработок. Стоит задача до конца этого года сформировать паспорта федеральных проектов на уровне федерального центра. От этого мы будем отталкиваться, включать дополнительные мероприятия в национальный проект „Экологическое благополучие“», — заметил замминистра.

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» в республике планировались реконструкция и строительство 13 очистных сооружений, сейчас на 12 из них работы завершены.

«Заканчивается реконструкция БОС Казани. Это дорогой по стоимости ключевой проект. Очистные сооружения „Водоканала“ входят в топ-200 главных загрязнителей Волги. Показатели, которые доведены до республики, а это увеличение мощности очистных сооружений и снижение в три раза загрязненных сточных вод в Волгу, мы выполняем. Мероприятие сейчас практически завершено, в следующем году запланированы пусконаладочные работы на объекте», — подчеркнул Тарнавский.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, продолжается проект по рекультивации иловых полей БОС Казани. На 2021-2024 годы на мероприятия было выделено 7,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 6,1 млрд рублей. Объект должны были сдать в этом году, но помешали погодные условия и санкции.

«Вы знаете, какая в этом году была аномальная зима с точки зрения выпавших осадков. На части так называемых новых карт были разложены геотубы, заполненные к 2024 году иловым осадком, перемешанным с флокулянтом и реагентами», – сказал Тарнавский.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, планам помешал обильно тающий снег весной. Чтобы избежать негативного воздействия на Волгу, пришлось потратить время на откачку воды.

«До Куйбышевского водохранилища буквально 20 метров. Высокий уровень талых вод мог повлиять на возможный прорыв дамбы», – подчеркнул заместитель министра.

Талые воды были откачаны на новые карты, а возможные негативные последствия были предотвращены. Кроме того, импортный флокулянт пришлось заменить на отечественный аналог. Работы на объекте завершатся в 2025 году.