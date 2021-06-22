Казань реконструирует биологические очистные сооружения за 6 млрд рублей

Казанский МУП «Вовоканал» приступил к масштабной реконструкции биологических очистных сооружений канализации, говорится в материалах исполкома города.

В течение трех лет полностью будет реконструирован весь комплекс биологических очистных сооружений канализации. На эти цели выделено 6,3 млрд рублей в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и региональной программы по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Татарстан. «Это первый масштабный капитальный ремонт БОСК с момента их постройки в 1974 году», — говорится в материалах.

Реконструкция будет проводиться без остановки непрерывного производства очистки поступающих на очистные сооружения стоков.

В настоящее время каждый день БОСК принимают до 450 тысяч куб. м канализационных стоков со всего города. После модернизации улучшится качество очистки и уменьшатся объемы сброса загрязняющих веществ.

Работы пройдут в несколько этапов. Так, до 2023 года планируется реконструировать воздуходувную станцию, песколовку 2-й очереди, четыре первичных отстойника, четыре аэротенка, здание решеток №2, шесть вторичных отстойников, а также построить два дополнительных аэротенка, два вторичных отстойника, канал очищенных стоков, пять иловых насосных станций, здание обезвоживания песка, центральную распределительную подстанцию, трансформаторную подстанцию, здание АБК, установку воздухоочистки. На эти цели предусмотрено 3,6 млрд рублей.

Реализация I этапа, согласно проектно-сметной документации, позволит снизить количественные показатели очищенных сточных вод от показателей до начала реконструкции, а именно: БПК5 (биологическое потребление кислорода) — на 9,2% (с 10 мг/л до 9,08 мг/л), азот аммонийный — на 50% (с 13,3 мг/л до 6,68 мг/л), азот нитритов — на 33% (с 0,37 мг/л до 0,25 мг/л), фосфор фосфатов — на 33% (с 2,38 мг/л до 1,6 мг/л).

В 2023-2024 годах за 2,6 млрд рублей реконструируют здание решетки №1, песколовки 1-й очереди, восемь первичных отстойников, 7 аэротенков и 8 вторичных отстойников.

Реализация II этапа позволит снизить количественные показатели очищенных сточных вод от существующих показателей (после I-го этапа реконструкции), а именно: БПК5 (биологическое потребление кислорода) — на 12% (с 9,08 мг/л до 8,0 мг/л), азот аммонийный — на 85% (с 6,68 мг/л до 1,0 мг/л), азот нитритов — на 60% (с 0,25 мг/л до 0,1 мг/л), фосфор фосфатов — на 56% (с 1,6 мг/л до 0,7 мг/л).

Проект реконструкции разработан ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург».