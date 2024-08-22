Минэкологии РТ объяснило причины отсрочки рекультивации иловых полей БОС Казани

В этом году Минприроды России приняло решение о переносе срока завершения рекультивации иловых полей БОС Казани на 2025 год. Причины отсрочки конечной даты реализации проекта назвал сегодня журналистам на пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Срок реализации у нас был по плану 2024 год. Но есть определенные причины, проект переходит в сумме 1 млрд 54 млн рублей на 2025 год и будет реализован в рамках нового федерального проекта „Вода России“», — заметил Шадриков.

Спикер объяснил причины, по которым не удалось реализовать задумку в положенный срок.

«Аномальные погодные условия, а мы с вами помним, какие были обильные осадки, снегозавал. Обильное таяние снега переполнило карты. Второй причиной стала замена первоначально заложенного в проекте флокулянта», — сказал министр.

В связи со сложившейся экономической и внешнеполитической ситуацией возникла необходимость замены импортного флокулянта на отечественный аналог, скорость высвобождения воды которого в 25 раз меньше. Эти условия не позволили начать запланированные графиком работы по закачке пульпы в геотубы второго и третьего ярусов.

«На сегодняшний день мы заполнили около 600 геотубов. До конца года должны заполнить 1100 геотубов, и на следующий год остается около 600 геотубов», — сообщил Шадриков.

На 1 августа техническая готовность по проекту составляет 72%, а на конец года прогнозируется на уровне 87%. Проект по рекультивации иловых полей БОС Казани реализуется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» с 2021 года. Его общая площадь составляет 94 га, а стоимость работ — 8,1 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».