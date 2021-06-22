Ильсур Метшин: Реконструкция очистных сооружений выведет экологию Казани на новый уровень

«Биологические очистные сооружения Казани были построены в 1974 году. На тот момент это было очень современное предприятие. Но жизнь не стоит на месте. К примеру, тогда не было агрессивных средств бытовой химии. Благодаря национальному проекту «Экология» мы одни из первых в нашей стране получили возможность начать реконструкцию. Она крупная – на 6,3 млрд рублей, включает в себя 33 объекта нового строительства и 22 объекта реконструкции», - сообщил журналистам Метшин.

Фото: kzn.ru

В МУП «Водоканал» агентству «Татар-информ» пояснили, что по федеральной программе будут реконструированы очистные сооружения всех городов-милионников, расположенных на Волге, однако Казань приступила к работе первой.

Директор предприятия Андрей Егоров сообщил, что реконструкция пройдет в два этапа. В результате чего будет увеличена мощность сооружений, а вода в Волгу будет поступать более высокого качества очистки.

«В среднем мы ежесуточно 450 тыс. кубических метров стоков принимаем и очищаем. Проектная мощность (обновленного производства — прим. Т-и) — 650 тыс. кубов в сутки — этот объем мы сможем принимать и очищать за одни сутки. Для строительства города, для подключения новых объектов, мы уже будем готовы, — сказал Егоров. – Самое главное, что мы оздоровляем реку Волга и второе – мы получаем новые очистные сооружения в 2023 году. Это улучшение надежности. Это еще на 50-60 лет задел на будущее».

Фото: kzn.ru

По словам Егорова, сейчас некоторые показатели сбросов превышают установленные федеральным законодательством нормы. При том, что экологические требования для очистных сооружений в России намного выше, чем в большинстве городов Европы и стран мира.

«Сегодня мы сливаем в Волгу воду по многим показателям чище, чем сама Волга. Но есть превышение из-за бытовых химических веществ, которые за последние 30 лет появились в обороте у населения. Это все губительно сказывается на работе биологических очистных сооружений», — отметил директор «Водоканала».

После реконструкции существенно, а по некоторым веществам в разы, будут снижены в сбросах в Волгу азот общий, азот аммонийный, азот нитритов, фосфор фосфатов.

Фото: kzn.ru

Егоров подчеркнул, что реконструкция будет проводиться на действующем объекте без остановки непрерывного производства очистки стоков.

Средства на модернизацию будут выделены из федерального и татарстанского бюджетов в соотношении 81% и 19% по федеральной программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Татарстан.

Проект реконструкции разработан ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» с применением современных российских технологий.

Фото: kzn.ru

Ильсур Метшин сказал, что следующий проект для города – это завод по осушке иловых осадков. «Это грандиозный проект, который требует большой проработки. Более 100 гектар земли на самом берегу Казани. Мы сейчас в поисках, прежде всего, технологического решения. Есть несколько вариантов, мы сейчас в поиске выбора технологии. Она должна быть апробирована, мы не хотим тренироваться в Казани, мы хотим выбрать ту технологию, которая позволит нам реализовать этот проект. Это наша следующая мечта. Потому что 100 гектар «золотой» земли возле Волги мы хотели бы вернуть к жизни, чтобы она служила жителям Казани», – отметил мэр.

По его словам, будет два критерия отбора технологии: соответствие самым строгим нормам экологии и стоимость проекта.

«В целом мы начали большую серьезную работу по реконструкции наших очистных сооружений, которая выведет экологию города Казани, уровень жизни жителей и самое главное, будущих поколений на другой новый хороший уровень», – уверен он.