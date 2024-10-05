Минстрой РТ: Подготовка котельных к зиме не завершена только в Казани

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На сегодняшний день по Татарстану к отопительному сезону готовы 99% котельных. Работы продолжаются только в Казани — на 30 объектах. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, на данный момент в Татарстане общий коэффициент готовности объектов к новому отопительному периоду составляет 99,6%. Полностью подготовлены к зиме объекты социально-культурной сферы, заверил он.

В жилом фонде паспорта готовности оформлены на 99% домов. Работы продолжаются в 13 муниципальных образованиях на 74 объектах, уточнил глава Минстроя РТ.

На этом же совещании Рустам Минниханов поручил начать запуск тепла в социальные объекты, о чем сообщал «Татар-информ».

В Казани отопительный сезон стартует 7 октября. В одной из котельных столицы республики, расположенной на улицы Музыкальная, недавно установили мощный котел. Ввести его в эксплуатацию планируется до 25 ноября.